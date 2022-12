Convertida en uno de los personajes del momento tras su noche de 'besos' y complicidad con Jorge Pérez durante la cena de Navidad de la productora Unicorn, Alba Carrillo reconoce que no puede más: "Estoy agotada ya, sobrepasada, agotadísima y con la cabeza reventada con este tema" ha confesado en su reaparición este martes en 'Ya es mediodía'.

Si 24 horas antes era el colaborador el que volvía a dar la cara y a pronunciarse públicamente sobre su 'affaire' con la modelo - del que reconoce que fue un grave error y una falta de respeto a su mujer, Alicia Peña, aunque sostiene que no se dio ningún beso con su compañera y deja claro que su matrimonio va a continuar pese a este 'desliz' - hoy ha sido la otra protagonista del culebrón, Alba, la que ha hablado sobre el asunto.

"Lo que sucedió es lo que se ve en los vídeos. No hay besos más intensos ni encuentros fuera del trabajo. Es mentira y no lo voy a consentir. Voy a empezar a tomar medidas legales contra las personas que mienten sobre mi persona, voy a preservar el honor y la decencia de mi familia, que somos mi hijo y yo" ha exclamado muy molesta por los ataques que ha recibido desde el pasado viernes y las acusaciones tanto de que la 'culpable' de que Jorge fuese desleal a su mujer es suya como las informaciones que apuntan a que éste no habría sido el único encuentro de ambos fuera de un plató.

En Sálvame han continuado explotando este drama, con nuevos datos. Tras tenerlo por la tarde en plató, el programa ha decidido trasladar el sofá replica de casa de Marta López donde podrían haber estado Alba Carrillo y Jorge Pérez la famosa noche a casa del colaborador como regalo, algo que Cristina Porta no ha visto bien y que Jorge Javier le ha hecho reaccionar. "Si esgrimes estos argumentos a la hora de trasladar un sofá a casa de Jorge creo que debes dejar de trabajar en esta cadena. Estamos haciendo esto continuamente las 24 horas el día. Utilizáis la bandera respetito y de la intimidad, me rechina cuando habláis de esto", ha entonado el presentador.

Cristina Porta ha argumentado esto: "Si la mujer de Jorge se sienta en un plató, te diré que tienes razón". Pero no ha convencido a Jorge: "Si yo no me equivoco, el primero que se puso a ver las imágenes de lo que había pasado fue Jorge". "¿A mí me puede doler la situación que le está pasando a esa familia? ", ha preguntado la colaboradora. Jorge ha vuelto a recalcar que si esto le parece mal no debería estar en el programa. "¿Por estar defendiendo una cosa que creo por un amigo? Me encanta Sálvame y me divierto muchísimo, pero estoy empatizando con una mujer que está sufriendo", ha entonado ella.

“A Jorge le han tendido una trampa y él ha caído”, decía Cristina Porta. La colaboradora estuvo presente en la fiesta y acusa a Alba de estar “aprovechándose” de la situación: “Si quieres decir la verdad, la dices desde el minuto uno, soy amiga de Jorge, no como Marta, y le he dicho que si contaran la verdad la gente “fliparía” y verían que “obviamente” Marta le ha tendido “una trampa” a su amigo.

“La cosa se va a liar mucho”, advertía Marta López desde una sala VIP tras escuchar a Porta…