Aída fue una de las series más vistas de la televisión en España durante la pasada década. La serie protagonizada por Carmen Machi, Pepe Viyuela y Paco León contó con muchas temporadas llenos de trepidantes capítulos que mantenían al espectador fiel semana tras semana.

De hecho, esta producción de Mediaset ha sido recreada en muchos otros países, confirmando así un éxito tanto a nivel nacional, como internacional.

pero a muchos de sus actores se les ha perdido la pista. Es le caso de rafa Ramos, Germán, el niño inteligente de Aída. El actor interpretaba a un infante, amigo de uno de los protagonistas, Fidel, que era brillante en los estudios pero no así en las relaciones sociales.

El joven rodó Aída desde su cuarta temporada hasta el final de la serie, lo que fue su papel más relevante hasta la fecha. A partir de ahí, muchos espectadores le perdieron la pista. El joven actor es muy conocido en el mundo del doblaje, poniendo voces a personajes tan característicos como Phineas y Ferb, entre otros.

Aunque también se desenvuelve por los teatros. De hecho, en 2022 participa en la obra "Hijos de los 90" en Madrid.

Pero claro, tras todo el tiempo transcurrido, su aspecto ha cambiado tanto como su voz. De hecho, alas redes no dan crédito a su nuevo look: "Es que no se le reconoce, no parece el mismo chaval", asegura un usuario.