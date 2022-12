La fusión de las marcas HBO Max y Discovery+ en una única plataforma de "streaming" que comenzará a operar en el verano del año que viene ha propiciado la eliminación de un buen número de títulos de su catálogo. Y es que, como habían señalado desde la nueva compañía resultante de la fusión, Warner Bros. Discovery, las series no son ahora una prioridad para la plataforma de "streaming".

HBO entró en el mercado español en el año 2016 para competir con el gigante Netflix con un catálogo en el que se podían encontrar series clásicas del canal americano como "Sexo en Nueva York" o "Los Soprano" que se podían encontrar en exclusiva La plataforma cambió su denominación a HBO Max en octubre de 2021, un cambio de denominación que trajo consigo la ampliación de contenidos. Entre ellos, uno de los más demandados por el público, la serie "Friends", que antes se emitía en Netflix; así como la saga de películas de "Harry Potter", contenidos que actualmente siguen estando entre los que tienen más visualizaciones de la plataforma.

Contenidos originales

Una de las principales bazas de HBO Max son sus contenidos de producción original, aquí se enmarcan series como clásicas, como las citadas "Sexo en Nueva York" y "Los Soprano", pero también "A dos metros bajo tierra", "Spicy City" o "True Blood"; pero también nuevas producciones que han resultado existosas como "Euphoria", "Westworld" o "Just like that", la continuación de "Sexo en Nueva York" que recupera a sus actrices originales a excepción de Kim Cattrall.

Un éxito que parece no ser el nuevo modelo de negocio que tendrá la plataforma resultante de la fusión de HBO Max y Discovery+, anunciada en agosto de este año, ya que la compañía resultantes pretende priorizar el cine y los estrenos en salas y no el "streaming".

Por eso, ya han comenzado a desaparecer algunos títulos exclusivos de la plataforma, como las series españolas "Foodie Love", "Sin novedes" y "Por H o por B", cuando ésta última estaba trabajando incluso en su segunda temporada, tal y como habían anunciado en redes.

Pero no serán los únicos en desaparecer en los próximos días, tal y como han anunciado desde la plataforma. Así, entre los títulos que no podrán verse están "Westworld", "The Nevers", "Minx", "Love Life", Gordita Chronicles", "Raised by Wolves", "La mujer del viajero del tiempo" y "Head of the Class", entre otros. Teniendo en cuenta esta lista de productos, no es de extrañar que en los próximos días se sumen otros más.