Hace un mes saltaba la triste noticia en el plató de Sálvame. Kiko Matamoros abandonaba el país para irse a vivir junto a su pareja, Marta López, a Dubai. Una noticia que no sentó bien a los tertulianos de Sálvame, que echarán mucho de menos a su compañero.

“Nos vamos a Dubai. Y Kiko (Matamoros) se viene conmigo. Nos vamos un mes porque voy a probar allí como modelo con varias agencias. Voy a probar ese mercado y él se viene conmigo", aseguró López Álamo este lunes en unas declaraciones concedidas a Europa Press en la alfombra roja de los Premios Woman, revista del grupo Prensa Ibérica.

La baja provisional de Kiko Matamoros de 'Sálvame' se produce después de que se haya convertido colaboradores más activos en los temas relacionados con Belén Rodríguez y su préstamo a Kiko Hernández. De hecho, el tertuliano se sometió a la prueba del polígrafo para destapar, en teoría, la verdadera cara de la colaboradora.

No obstante, el colaborador ha regresado esta tarde a su casa en Telecinco, Sálvame, para entrar en directo y hablar sobre sus vivencias en el país asiático. Una aparición que parece que no ha gustado a los fans del programa, tal y como han manifestado en Twitter. "Matamoros está al caer se le acabaron las vacaciones .. Pero no se iba a vivir allí ? Uff pronto por desgracia lo tendremos ahí". "Deje de ver este programa por Matamoros y Rafa Mora y he vuelto por Cristina porta si ella se queda yo me quedo si ella se va yo me iré"

Deje de ver este pograma por Matamoros y Rafa Mora y he vuelto por Cristina porta si ella se queda yo me quedo si ella se va yo me iré #CrisPorta16D — Rosa Salvador (@RosaSal36203380) 16 de diciembre de 2022

En Dubai, su prometida continúa su trabajo como modelo con diferentes proyectos que comparte en su cuenta oficial de Instagram. De hecho, en una de sus últimas publicaciones ha incendiado las redes con un sensual posado en lencería que ha llenado de comentarios su post. "Guapa y cuerpazooooo". "Eres una preciosidad maravillosa. La muñequita más bella e increíble".

"Baño, siesta, cena y una copa"

El excolaborador y su prometida comparten sus vivencias en el país asiático con una vida a todo lujo. "Ayer: baño, siesta, cena y una copa en @baskoduba". Y es que, lo que está claro, es que ambos están viviendo una luna de miel anticipada maracada por lugares llenos de glamour y, sobre todo, por el crecimiento de Marta como modelo en un lugar donde ella brilla de una forma especial.