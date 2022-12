A lo largo de estos días se ha hablado mucho de la mala relación que Rosa López mantiene con algunos compañeros de 'Operación Triunfo', una información que ha trascendido tras la actuación de la cantante en Almería con David Bisbal y no recibir ni un solo mensaje de sus 'amigos'. A partir de entonces se ha hablado mucho sobre la 'no amistad' que tiene con todos ellos y de la doble cara que tiene.

Chenoa confesó en unas declaraciones que tiene claro quiénes de 'Operación Triunfo' son sus amigos y quienes son solo compañeros, y en cuanto a Rosa asevera que "es que es mi compañera, mis amigas son Geno, Gissela, Natalia. Ya lo habéis visto en la boda os gusta mucho buscar ahí, no hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más".

La relación de Rosa López y Chenoa está en el punto de mira después de que la argentina dejase claro el pasado viernes, en la celebración del 40 cumpleaños de su compañera Natalia Rodríguez, que la ganadora de 'Operación Triunfo 1' no es su amiga como si lo son otros triunfitos como la propia Natalia, Geno Machado o Alejandro Parreño.

Unas comentadísimas declaraciones a las que la de Granada no tardaba en responder dolida en conversación con un colaborador de 'Fiesta', asegurando que "la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Yo estoy feliz porque ni hago daño ni me lo hacen". "Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar" añadía, dejando entrever que no pensaba dar mayor importancia a las palabras de Chenoa sentenciando su amistad dos décadas después de la complicidad de la que hicieron gala en la academia de 'OT'.

Telecinco ha querido seguir dando cuerda a estas historia y ha recuperado una intervención en la que se muestra la "tensa entrevista a Rosa, Geno, Gisela y Natalia que ya evidenciaba el mal rollo entre las triunfitas" En una entrevista junto a Toñi Moreno, Rosa López acude con sus compañeras Natalia, Geno y Gisela. Analizando las imágenes de la entrevista, lo primero que se aprecia es la distancia física entre sus compañeras y la cantante. Además, la ganadora de OT se convierte en la protagonista de la tertulia y cuenta el calvario que sufrió cuando se quedó sin voz en mitad de un concierto.

Natalia y Geno no disimulan al escuchar a Rosa acaparar toda la entrevista con sus vivencias y sus gestos las delatan. Es más, la cuestionan en varias ocasiones mientras la triunfita cuenta la dramática historia de la pérdida de su voz.

Parece que sus compañeras no se creen las historias que cuenta Rosa López. Incluso la presentadora Toñi Moreno se hace eco de que sus compañeras están “hablando en clave” mientras Rosa cuenta sus experiencias. Además, cuando la cantante rompe a llorar en la entrevista, se aprecia como las que se supone que son sus amigas no muestran ni un ápice de empatía.