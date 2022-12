Hace un mes comenzaba la aventura de Kiko Matamoros y Marta López en Dubái. La pareja dejaba tierras españolas atrás y ponían rumbo a los Emiratos Árabes, donde pasarían cuatro semanas muy intensas. Y es que a la joven modelo no habría podido decir que no a un importante proyecto profesional y su prometido no ha querido dejarla sola.

Semanas después, ambos han regresado a España después de "una experiencia increíble", tal y como ha asegurado Marta al equipo de Europa Press Reportajes. La modelo confirma que todo ha ido "muy bien" y que, de momento, se encuentra satisfecha con el resultado. Aunque, por su parte la joven comenta que tendrá que volver a Dubái, Kiko no sabe si podrá volver a acompañar a su futura mujer: "Ya veremos". Mientras ambos disfrutaban del buen tiempo, en España han seguido dando mucho que hablar. Y es que a pesar de que se ha especulado de la posibilidad de que Marta participe en la próxima edición de Supervivientes, ella se ha mostrado desconcertada con la afirmación: "¿Quién lo ha confirmado?". La modelo prefiere dejar en el aire si es cierto que será una de las nuevas concursantes. Kiko y Coto Matamoros, a los tribunales: "¿Me va a denunciar por esto?" En cuanto al polígrafo que Makoke hizo el pasado sábado en el 'Deluxe' donde no dudó en hablar sobre el padre de sus hijos, Kiko Matamoros, el colaborador simplemente ha comentado que "algo" le han podido contar al respecto. Muy irónico ante las palabras de su ex, quien ha asegurado no tener miedo de la respuesta de él, Kiko responde: "Maravilloso. Me parece muy bien. Feliz Navidad". Puede que pronto obtengamos la respuesta del colaborador a Makoke y que descubramos si, tal y como se confirma, será Marta López la próxima concursante de la nueva edición de Supervivientes. Por el momento, toca deshacer las maletas tras esta experiencia inolvidable que ambos han vivido. Kiko Matamoros planta a 'Sálvame' Tras 30 días de ausencia, Kiko Matamoros estaba convocado para acudir a 'Sálvame'. Sin embargo, el colaborador ha decidido ausentarse de su puesto de trabajo y el programa arrancaba con su silla vacía... ¿El motivo? Kiko Matamoros tiene un "cabreo monumental" tanto con el programa como con algunos colaboradores, a los que no duda en señalar con nombres y apellidos. Minutos después, Kiko Hernández nos daba algunos detalles y es que, al parecer, el cabreo de su amigo se extiende también a la productora y tiene que ver con el PoliDeluxe de Makoke, algunas de las preguntas que se le formularon y la actitud de algunos compañeros, como Lydia Lozano. Y es que, durante los días de ausencia de Matamoros, Makoke ha participado de varios programas, también en el 'Mediafest Night Fever'.