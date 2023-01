Nuevo giro a la 'guerra fría' que desde hace semanas mantienen José Ortega Cano y Ana María Aldón. Después de que el torero 'amenazase' a su exmujer con tomar medidas legales en su contra si sigue hablando de él y de su familia en televisión, y de ver a la gaditana derrumbándose en directo al escuchar las palabras del padre de su hijo, las cosas han cambiado (y mucho) con la entrada de una tercera persona en escena. Y no es otra que Terelu Campos.

Mientras Ana María ha dejado claro que no ha revelado ningún detalle íntimo de su vida, asegura que no se piensa callar ni quedarse en casa - como cree que pretende lograr Ortega Cano con su 'advertencia' - y mantiene que en ningún momento ha dicho nada demandable o que atente contra la intimidad del torero, la hija de María Teresa Campos ha soltado un auténtico bombazo al revelar que la andaluza conoce "episodios penosos" que Rocío Jurado vivió con el torero, al que ha mandado un contundente mensaje que está dando mucho que hablar.

"Don José Ortega Cano, yo de usted me pensaría demandar a la que ha sido su mujer porque a lo mejor decide ya no callarse nada. Piénsese la demanda porque a lo mejor la que coge carretera y no para de hablar es Ana María, que se está diciendo que no le defiende y yo le he visto dar la cara por él" ha afirmado Terelu visiblemente molesta, antes de dar una estocada final al maestro que ha pillado a todos por sorpresa: "A lo mejor llega un día Ana María y dice, '¿A que me hago una docuserie?'".

"Ana María no nos ha dicho la verdad de muchas cosas que ella conoce de primera mano. Y a lo mejor esas cosas no eran de ella, sino de otra persona. Ana María conocía episodios de la vida de José Ortega Cano y Rocío Jurado, cuanto menos, penosos" ha soltado la presentadora, sin aclarar a qué tipo de 'episodios' se refiere pero dejando entrever que, si la diseñadora los contase públicamente, podrían cambiar para siempre la ya 'maltrecha' imagen pública del padre de Gloria Camila.

Una advertencia con la que Terelu deja a Ortega Cano contra las cuerdas y a Ana María en una tesitura cuanto menos complicada. ¿Contará lo que supuestamente sabe del matrimonio del torero y Rocío Jurado? ¿Romperá su silencio y arremeterá contra el que fue su marido?