Cenero y Jove se quedan sin procesiones por la lluvia: "Es una pena"

La lluvia volvió a cebarse con las procesiones de Gijón este domingo, en el que estaba previsto que en Cenero sacaran las imágenes del Santo Cristo y a la virgen de la Purísima, y en Jove a la Santa Cruz. "Ha sido una pena no poder hacerla", afirmó Consuelo González, presidenta vecinal de Cenero, donde pese al mal tiempo han querido despedir por todo lo alto su fin de semana de fiestas con una sesión vermú.

El encargado de oficiar la misa en la iglesia de Santa Cruz de Jove fue el párroco Eduardo Zulaiba, que hasta el último instante mantuvo la esperanza de poder procesionar. “Todos los años la hacemos y este año lo vivimos con inquietud. En principio la previsión es de no salir, pero hasta el final estamos en vilo”, aseguró Zulaiba. Mientras tanto, las decenas de feligreses que tomaban asiento en el templo ya habían asumido que la celebración del primer domingo de mayo en el barrio de Jove iba a quedarse en el interior de la parroquia. “Es una pena que no se pueda hacer, pero está claro que fuera no se puede salir”, comentaron Manuel Magadán y Joaquín Castillo. También tenían esta fecha señalada en el calendario las hermanas Mari Luz y Celia Munuaga. “Todos los años salimos alrededor y era como el comienzo del verano”, explicaron, antes de lamentar que “siempre está buenísimo, pero este año está todo cambiado”.

En imágenes: Así fueron las misas y procesiones suspendidas por la lluvia en Cenero y Jove / Ángel González

En Cenero, la incesante lluvia no impidió que se viviera un último día de las fiestas del Santo Cristo de la Abadía multitudinario. El interior de la iglesia de San Juan Bautista se vio abarrotado por personas de todas las edades -muchas de ellas vistiendo los trajes tradicionales- antes de que el cura Albino Laruelo iniciase la misa. Durante ella, decenas de vecinos esperaban a las puertas del templo, donde al término de la celebración se llevó al Santo Cristo y a La Purísima para realizar varias ofrendas en forma de canciones que interpretaron los componentes del Coro Marinero “Manín” de Lastres, el grupo folclórico “El Turruxón” y una veintena de antiguas integrantes del mismo. Entre ellas se encontraba Consuelo González, presidenta de la asociación de vecinos “Los 16 de la Abadía de Cenero”. “La misa ha estado muy bien. La pena es que hemos tenido que despedir de forma atropellada al Cristo, que llevábamos por lo menos 20 años sacándolo siempre, menos este año y los dos de la pandemia”, expresó González, que apuntó que “por lo menos hubo la posibilidad de despedirlo”. “Ha sido distinto”, agregó.

Los vecinos se trasladaron desde la iglesia hacia la carpa instalada a escasos metros para, ya a cubierto, poner el broche de oro a los festejos con la sesión vermú y los bailes tradicionales. “Esto es la unión del pueblo. Hay mucha tradición porque se lleva haciendo toda la vida, y esperamos que así siga siendo”, resaltó David Villar, uno de los que había porteado al Santo Cristo. “Era el primer año que lo cogía. Fastidia no poder sacarlo, pero mientras se pueda celebrar nos presta mucho”, indicó. “Ha sido un fin de semana intenso y muy divertido”, aseveró Sandra Lunaro, una de las camareras en el recinto.