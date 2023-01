Si ya es impactante para el público haber tenido que esperar trece años para el estreno de la secuela de ‘Avatar’, veinte años se les harán eternos. La continuación superventas de James Cameron estuvo grabándose durante tres años en Nueva Zelanda antes de pasar por la post producción. Lo que en un principio el director concibió como una trilogía, terminó dando como resultado el guion de cuatro películas más que, claro está, se desarrollan también en el mundo de Pandora, pero en nuevos escenarios que requieren de muchísimo trabajo para ser ideados. Otro motivo fundamental fue la necesidad de una tecnología de reproducción de movimiento facial que en ese momento aun no había sido inventada.

A todas estas dificultades Cameron añadió la decisión de grabar las dos siguientes películas, ‘Avatar 2: The Way of Water’ y ‘Avatar 3’, a la vez. Y no es que sus tramas ocurran en la tierra, sino que una gran parte de las escenas fueron grabadas bajo el agua. Esto requirió, claro está, un gran trabajo por parte de los actores para aprender a aguantar la respiración.

Pese al inmenso trabajo y el descomunal desembolso económico que se ha llevado a cabo para crear esta saga de fantasía, no ha sido la película que más tiempo ha tardado en rodarse. ‘Boyhood’ –‘Momentos de una vida’ en castellano- llegó a los cines en el año 2014 y contó en el reparto con Ellar Coltrane, Ethan Hawke, Lorelei Linklater y Patricia Arquette, entre otros. No obstante, Richard Linklater, su director, había comenzado los rodajes de dicha película doce años antes, arrancando la historia en la infancia de Mason -el protagonista- y captando los momentos más importantes de su vida durante los siguientes doce años.

Ha sido el mismo director el que ha decidido superarse a sí mismo y lanzarse a la aventura de ‘Merrily We Roll Along’, la versión cinematográfica de este musical de Broadway. La obra original, creada por Stephen Sondheim en 1981, sigue la historia de tres amigos dedicados al espectáculo y el desarrollo de sus carreras durante veinte años. Es por eso que Linklater ha querido ser totalmente fiel y contar la historia tal y como es, manteniéndose fiel a los años donde el autor original concibió cada suceso.

Aunque el rodaje comenzara en 2019, ha habido un cambio muy reciente en cuanto a su reparto: Paul Mescal -conocido por su participación en ‘Normal People’- pasará a ser el protagonista junto a ben Platt. Esta decisión ha sido tomada después de la acusación de malos tratos del anterior actor protagonista, Blake Jenner.