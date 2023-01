Este viernes verá la luz la tercera y última temporada de Sky Rojo en Netflix. Lali Espósito, Verónica Sánchez, Yany Prado y Miguel Ángel Silvestre se verán las caras por última vez en un duelo final que comenzó tras el incidente en el prostíbulo en el que las tres protagonistas estaban retenidas. Su estreno en marzo de 2021 fue un auténtico acierto de la plataforma, puesto que rápidamente se metió a la audiencia en el bolsillo. Dos años después, en 2021, llegaría la segunda temporada, con un final abierto y que dejaba todas las piezas para completar la historia con un enfrentamiento por todo lo alto.

En su reparto, varios nombres conocidos con anterioridad en el panorama artístico, como es el caso de Lali Espósito. La argentina ha cruzado el charco no solo como actriz, sino también como cantante. De hecho, tal es el reconocimiento que recibe en su país de origen que fue la seleccionada para cantar el himno nacional en la final del Mundial de Qatar. Por su parte, Miguel Angel Silvestre dio el salto al panorama internacional gracias a su participación en “Sense 8”, donde interpretó a uno de los protagonistas, el cual mantenía una conexión con el resto de sus compañeros que les permitía comunicarse desde cualquier parte del mundo. El actor también ha participado en otras producciones nacionales como “La Distancia”, “Todo es silencio”, “La boda de mi mejor amigo” o “Velvet”.

Varios son los medios a los que ha atendido el actor junto a sus compañeras estas semanas, como parte de la promoción de Sky Rojo. Una de las entrevistas más recientes ha tenido lugar en el programa de Pablo Motos, El Hormiguero. Allí ha acudido junto a Lali para conversar con el presentador sobre la serie y sobre sus respectivas carreras. Además de los halagos de Silvestre hacia Lali con respecto a su música -el reparto de la serie fue el primero en escuchar su canción ‘Disciplina’-, el actor ha contado cómo fueron aquellos primeros pasos en el mundo de la actuación y cómo una decisión le cambió la vida.

“Al principio no quería hacer Velvet”, confesó el artista sobre la serie que terminaría lanzándole al éxito mundialmente. Sin embargo, hubo algo en el proceso que le hizo cambiar totalmente de idea: “Una mujer que es medio espiritual me dijo que iba a ser un éxito. Las mejores decisiones con las que me dijo ella”. Miguel Ángel Silvestre contó cómo en el momento de tomar la decisión tenía que elegir entre dos producciones: “Yo le decía que no pintaba nada haciendo Velvet y me decía que la otra iba a tener muy malas críticas y Velvet iba a ser un éxito internacional”.