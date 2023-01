Si Carlos Sobera pensaba que lo había visto todo como presentador de un programa como First Dates, queda demostrado que no podía estar más equivocado. Por su plató ha pasado de todo: un hombre que intentó estafar al programa acudiendo varias veces disfrazado, mujeres que preferían tener las citas con él… Sin embargo, los nuevos comensales siempre se guardan un as en la manga con el que sorprender a Sobera.

First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor. Carlos Sobera, conductor del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos han hecho confesiones de los más llamativas. Un comensal de First Dates enmudece a Carlos Sobera por su profesión: "Tanatopractora" Fernando es un tipo muy agradable y sociable que siempre dice lo que piensa. Lo que más le gusta en el mundo son las mujeres y según el ha contado a Carlos Sobera no ha trabajado nunca. Fue futbolista profesional, “estuve en el Real Madrid con Julio Iglesias y luego he estado cedido en cien mil equipos”. Tras su etapa deportiva, le cayó en gracia a un político de Arroyomolinos y le metió de policía municipal “¿Dime lo que trabaja un policía?” Un comentario que ha llamado la atención de los fans del programa en redes sociales. "Es escandaloso ese tipo de comentarios sobre los trabajadores de la Policía Local que se dejan la piel por las noches". Asegura que es un trabajo de responsabilidad, pero que en sus 30 años de servicio solo ha puesto 10 multas. Vive solo en Asturias desde que se divorció y está buscando a una mujer para compartir la vida. Mientras que Carlos Sobera se ha ido a buscar a su cita, él no ha dudado en decirle a Elsa Anka que le sonaba muchísimo y que seguramente habría soñado muchas veces con ella. Gloria, su cita, se ha presentado como una mujer alegre a la que no le gusta hablar de sus penas porque nadie te las va a solucionar. Al ver a Fernando ha sentido que habíamos acertado porque era un hombre que entraba dentro de sus gustos, pero al saber que vivía en Asturias, la cosa se ha torcido. Carlos Sobera ha acudido al rescate y le ha dicho a Fernando que él estaba a caballo entre Madrid y Asturias, pero él le ha dejado claro que la casa está en Asturias y que a la capital viene solo de visita. La soltera ha querido saber cómo había terminado Fernando viviendo en plena montaña asturiana y él le ha contado que se había enamorado de su tierra, y que el sueño de su esposa y de él era vivir allí de mayores. Su esposa murió muy pronto y su segunda mujer, no quería estar allí con él y por eso se ha divorciado. Antes de llegar a la decisión final, Fernando le ha dicho a Gloria que la distancia le parecía un problema y a nosotros, que el físico de su cita “le echaba para atrás”. Ella sin embargo, estaba encantada y contra todo pronóstico, cuando le ha dicho que quería repetir, él le ha dicho que sí y se han ido a tomar algo directos desde el restaurante.