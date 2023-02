Isa Pantoja se sentaba el viernes pasado en el 'Deluxe' para realizarse un test de inteligencia y de personalidad, pero lo cierto es que también habló de cómo estaban las relaciones familiares con su hermano y su madre. La joven está saboreando un buen momento personal, pero sigue completamente distanciada de Kiko Rivera tras los enfrentamientos públicos que han tenido en los últimos meses.

A diferencia de con su hermano, la colaboradora de televisión explicó que con su madre tiene muy buena relación, hablan bastante y gozan de confianza para hablar de temas que antes no se atrevían. Aún así, parece que no se ven todo lo que les gustaría, de hecho durante su estancia en Madrid la joven y la tonadillera no se han visto en el hotel donde está alojada su madre.

Si hay algo que llamó la atención de la entrevista de Isa fue el deseo que hizo público para su boda. La joven se dará el 'Sí, quiero' con Asraf Beno después de verano y quiere que asista al enlace tanto su madre como su hermano, a pesar del distanciamiento que hay entre ellos. Algo que, conociendo a la cantante y al dj, parece difícil.

Europa Press ha podido hablar con Kiko en exclusiva después de la entrevista de su hermana y ha evitado desvelar si irá a la boda de su hermana. El dj salía de su casa con una maleta para continuar con su vuelta al trabajo a las salas de música, pero optaba por no hacer declaraciones sobre el compromiso matrimonial que Isa llevará a cabo dentro de unos meses.

A pesar de que en estos momentos los dos hermanos no se crucen la palabra, todo puede pasar en la familia Pantoja. No sería la primera vez que de la noche a la mañana sucede algún acontecimiento que hace cambiar por completo las relaciones familiares de este clan. Por el momento, el dj parece tener claro que no va a asistir al enlace de su hermana.