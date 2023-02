Isa P, la hija de Isabel Pantoja, ha tomado una drástica decisión con su hijo Alberto. La medida ha sorprendido a sus seguidores, que le han llegado a preguntar cómo se lo había tomado el niño. "Entiende que lo hago por su bien", ha reconocido.

Isa Pantoja fue adoptada por Isabel Pantoja en 1996, cuando aún era solo un bebé. De esta manera, la tonadillera hacía crecer una familia que se había quedado en Kiko Rivera y ella, tras la muerte de Paquirri.

Desde que se hizo mayor de edad, Isa Pantoja, que primero fue llamada Chabelita y que ahora prefiere ser conocida como Isa P buscó siempre un futuro cerca de las cámaras. Ha intentado entrar en el mundo de la interpretación, en el de la música y, finalmente, se ha labrado un camino como tertuliana e "influencer".

Isa Pantoja tuvo un hijo que ahora tiene 8 años. Aunque ella se muestra habitualmente muy activa en redes sociales, suele sacar imágenes de su hijo en las que no se le ve la cara desde hace tiempo. Esto ha suscitado la curiosidad entre sus seguidores, que no han dudado en preguntarle. "¿Cómo lleva Alberto que ya no le muestres su rostro?" A lo que ella no ha dudado en contestar. "Pues a veces quiere salir, pero entiende que lo hago por su bien", ha explicado. "Esa privacidad se la quiero dar aunque a veces me encantaría que vierais lo grande y guapo que está", ha abundado.

Desde que tomó esta decisión, Isa P ha reducido el número de publicaciones con él en sus redes sociales: "Taparle la cara no tiene mucha gracia".