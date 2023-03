El Deluxe siempre nos regla momentazos. Ayer, Carlos Lozano se sentaba en la silla para responder a las preguntas del polígrafo del famoso programa de la noche de los viernes en Telecinco.

Y es que Lozano está viviendo un momento pletórico. Ha vuelto a la pantalla y lo ha hecho con una sección propia en 'Sálvame Diario' y lo cierto es que su presencia en el programa está dando mucho de qué hablar. El presentador, que ahora está alejado de polémicas, ha hablado para los micrófonos de Europa Press y nos ha desvelado cómo está su vida en estos momentos.

El presentador se deshace en halagos hablando de su hija y se muestra orgulloso por cómo está llevando su adolescencia: "Estoy muy orgulloso de mi hija, la adolescencia es muy suave, es muy madura para la edad que tiene, muy inteligente y ahora se va a Inglaterra a estudiar, estoy deseando, muy bien", eso sí, espera que no participe nunca en los medios de comunicación: "De los medios espero que se mantenga al margen o no, que sea normal, los medios son para los que les gusta los medios. Si a ella no le gustan que no entre en esta ruleta".

Aunque por el momento no está enamorado, Carlos no descarta en un futuro cercano encontrar de nuevo el amor como tantas veces le hemos visto: "Yo soy feliz siempre, desde que me levanto hasta que acuesto. El programa me ha dicho que me va a buscar una novia. Si lo hacen con respeto y educación yo me presto a conocer gente".

También le hemos preguntado por su ausencia en la boda de Chenoa, sobre lo que Carlos se ha mostrado de lo más comprensivo: "si me hubiese invitado hubiera ido encantado, pero yo la entiendo, es que también muchas veces las bodas yo si me caso algún día a lo mejor no invito a nadie, directamente".

Por su parte el presentador le quita importancia a la ausencia de Rosa López en la cita y sale en su defensa después de todo lo que se ha especulado: "Ellas tendrán sus diferencias, pero cuando yo estuve con los niños se amaban todos muchísimo, creo que todavía se tienen cariño, creo que son diferencias tontas, no es para tanto que Rosa no haya ido, Chenoa no le ha dado importancia y Rosa tampoco. Son amigas, cada uno lleva su vida luego, ya no son niños, ahora ya son adultos. Todos los niños, todos se reúnen todavía, hacen sus fiestas y todo, les quiero a todos por igual".

Sin embargo, ayer en el polígrafo, el programa le preguntó si se había acostado con algún hombre por conseguir un trabajo, dando este como respuesta una negativa. Pero el polígrafo no miente, y aseguró que el presentador de las tardes de Sálvame no estaba diciendo la verdad. El lo negó rotundamente, por lo que despeja las dudas sobre su orientación sexual.