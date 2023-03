El cantante David Bustamante está roto de dolor tras el fallecimiento de su abuela y así lo ha manifestado a través de sus redes. Una publicación que está llena de palabras de pésame hacia el cantante y donde también hay un mensaje de la que fuese su mujer, Paula Echevarría.

En la publicación, Bustamante acompaña un texto en el que dice "Aquí, sin saberlo, me dedicaste tu última sonrisa, me miraste con el amor de siempre...". Y continúa, señalando que "sin ti este mundo es mucho peor porque eras la bondad personificada… Te amo Güela! Siempre te llevaré en lo más profundo de mi corazón… Descansa en Paz que bien te lo has ganado".

Comentarios

En la publicación son muchos los comentarios de cariño que ha recibido el cantante cántabro, pero entre todos destaca uno, el de su exmujer Paula Echevarría, que escribe "una de las mejores personas que he conocido en mi vida", dando cuenta de que, a pesar de la historia ocurrida entre ambos, guarda buen recuerdo del pasado.