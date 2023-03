En Ya es mediodía, el programa de Telecinco que presenta Joaquín Prat se puede hablar de todo. Y en esta ocasión, el presentador estaba debatiendo con sus colaboradores sobre la existencia de contaminantes cancerígenos en el papel higiénico. Pero nadie se esperaba la confesión que el presentador hizo en directo, en alusión al tema: "Yo no puedo hacer vida si no llevo el culito limpio".

Joaquín Prat es hijo del mítico presentador Joaquín Prat, conocido entre otros, por su participación en El Precio Justo, durante su etapa en Televisión Española, además de haber hecho un sinfín de programas de televisión. Y de hecho, su trayectoria profesional ha sido similar.

Joaquín Prat hijo comenzó en la cadena Ser junto a Iñaki Gabilondo en Hoy por hoy, aunque no se da a conocer al gran público hasta su paso a la televisión, donde comienza en las cadenas Localia, del mismo grupo mediático que la cadena Ser. Después acabaría en Cuatro, donde presentaba junto a Raquel Sánchez Silva el programa "Visto y oído".

Pero su gran lanzamiento fue junto a Ana Rosa Quintana en El Programa de Ana Rosa, en el que ingresó tras la marcha de Óscar Martínez. Además de El Programa de Ana Rosa, Joaquín Prat también ha presentado en galas navideñas de Telecinco y presentó el reality "Campamento de verano".

Joaquín Prat regresó a Cuatro para presentar Cuatro al día, aunque finalmente acabó volviendo a Telecinco para presentar primero ¡Viva la fiesta! y en la actualidad "Ya es mediodía".

Papel higiénico

Pues en una de las últimas emisiones, el tema era lo malo que podía ser el papel higiénico, aunque una experta aseguró que la presencia de contaminantes eternos cancerígenos en el papel higiénico no suponía un peligro para los que lo usaban. Entre estos usuarios está Joaquín Prat, aunque con matices: "Yo, solo con esto, no voy con el culo limpio", apuntó. Y es que el presentador señaló que necesitaba una mayor limpieza, defendiendo el uso del bidé. "Los baños, como cada vez los hacen más pequeños, ya no ponen bidés", se quejó.