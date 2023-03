Antonio Resines es uno de los actores españoles más destacados de los últimos 50 años. Ha hecho importantes papeles tanto en cine como en televisión. Aunque ya era un rostro de sobra conocido, su papel en "Los Serrano", donde encarnaba a Diego, uno de los personajes más queridos por la audiencia.

Precisamente Resines hizo una curiosa confesión a Alberto Chicote sobre el más que comentado -y criticado- final de "Los Serrano". "Parece que he hecho yo el final de Los Serrano. Es como el final de Lost. Date cuenta que hemos llegado a una categoría que.. es impresionante", explicó el actor, sobre la idea de los guionistas, que cerraron la trama haciendo creer que todo se trataba de un sueño.

"Los niños habían crecido. La niña había crecido, ya sabes lo que pasa, que les salen cosas; y a los niños les salen otras cosas, como la barba", relató sobre cómo se fraguó el rodaje del episodio final. "Tuvieron que poner la mesa alta, para que no se le vieran los pechos y a él rasurarle, para que no se le viera la barba", explicó.

El final de Los Serrano fue muy criticado. La serie había sido un auténtico fenómeno nacional, y los seguidores consideraban que el cierre no había suficiente ni acertado. "Los críos habían crecido en una noche como 6 años. No se lo creyó ni Dios", afirmó Resines, que también reconoció que se había tomado el revuelo ocasionado con cierta dosis de humor. "Era una risa todo el día: 'A ver qué han dicho hoy', seguro que se le ha ocurrido a Bonilla, que no tiene muchas luces'", dijo entre risas.

Resines es uno de los actores más reputados de España. Fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y ganó un premio Goya a la mejor interpretación masculina. También es muy apreciado por sus colegas: "En esta profesión tengo amigos. A mí este oficio me gusta y he tenido suerte de trabajar con gente que está muy bien y de la que aprendes".

Los Serrano, todo un éxito

Los Serrano fue una serie que se emitió en Telecinco entre 2003 y 2008. Fue todo un fenómeno televisivo, que acumuló una cuota de pantalla media del 28,9%.

Los Serrano cuenta la historia de cómo es la vida de la familia de Diego Serrano (Antonio Resines) y sus tres hijos Marcos (Fran Perez), Guille (Víctor Elías) y Curro (Jorge García) y de su mujer en segundas nupcias, Lucía (Belén Rueda) y sus dos hijas, Eva (Verónica Sánchez) y Teté (Natalia Sánchez) viviendo bajo el mismo techo.

Además de por numerosas escenas hilarantes, Los Serrano también gozó de gran fama por el apartado musical. Por un lado, Fran Perea ganó gran fama con la sintonía de cabeza de la serie: "1 más 1 son 7", que le llevó a grabar un disco.

No fue el único. También el grupo asturiano "El sueño de Morfeo" se dio a conocer en la serie. Aún hubo más: los Boliche, Guille y Teté formaron la banda juvenil Santa Justa Klan que llegó a editar dos discos.

El éxito de "Los serrrano" no acabó en España. Gozó de éxito en Polinia, Francia, Filandia, Serbia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rumanía y Rusia. También en países sudamericanos.

Asimismo, fue adaptada y emitida en Portugal, Italia, Serbia, Grecia, Turquía, Eslovenia y la República Checa.