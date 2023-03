Fran Perea cuenta en el plató de La Roca el nueva proyecto que está realizando junto a su excompañero de 'Los Serrano' cuando se cumplen 20 años de la exitosa serie. "Para celebrar la vida cualquier excusa es buena", destaca el actor, que afirma que en la serie la música tuvo mucho protagonismo, por eso, han decidido hacer un disco de colaboraciones.

Incluso, la actriz Verónica Sánchez, Eva en la serie, aparece en uno de los videoclips. "Hay muchos guiños a Los Serrano", destaca Fran Perea, que desvela que hay un tema inédito. Además, el actor cuenta los motivos por los que abandonó la exitosa serie. "He sido muy afortunado de haber formado parte de un éxito y fenómeno televisivo así", destaca Fran Perea, que al poco de irse Verónica Sánchez se fue él. Pero, por qué abandonó la serie? "Yo me fui sin nada, no tenía nada", destaca el actor, que reconoce que su había muchos factores: "El principal era que la brecha de edad con mi personaje era enorme, Marcos no cumplía años y yo sí".

Durante su paso por el programa presentado por Nuria Roca, el actor mostró su nuevo videoclip que afirmó tener muchas referencias a la mítica serie, así como la presencia de Verónica Sánchez. En ese precisa instante, Nuria Roca en confesar no acordarse del abandono de Fran Perea, cabe recordar que no estuvo presente en la cuarta y quinta temporada.

El actor no dudó en revelar la verdadera razón de su abandono: "Por muchos motivos, pero el principal es que la brecha de edad con mi personaje era enorme ya. Hacía un chaval de 16-17 años, pero yo empecé con 24 y mi personaje no cumplía años, pero yo sí. No les interesaba que fuéramos mayores de edad"

Por último, quiso matizar no ser la única razón del abandono: "No fue una decisión fácil, en una edad que quería hacer cosas. No sabía cuánto duraría la serie, pero necesitaba moverme, quería hacer teatro, hacer otras cosas", sentenció.