La Ruleta de la Suerte es uno de esos programas que no dejan indiferente a nadie. El formato ha logrado mantener a muchos de los espectadores que ya tenían, pero haciendo un esfuerzo, la cadena puede decir con orgullo que cada día ve el programa más gente a pesar de llevar tantos años en antena. Todo un logro teniendo en cuenta su larga trayectoria.

Una de las claves del éxito del formato es Jorge Fernández. El carismático presentador no para de recibir buenas críticas tanto de su persona como de el programa, logrando así una legión de seguidores que le son fieles. Fernández además hace una dupla espectacular con Laura Moure, su ayudante y azafata del programa, que aunque solo tenga como trabajo el de pulsar las teclas de las pantallas, cada vez gana más protagonismo en escena y más reconocimiento por parte de los fans del programa.

Otra de las claves del éxito de este formato es el grupo de música, el cual interpreta un montón de canciones de moda. Sin embargo, uno de sus integrantes, Joaquín Padilla, no para de acaparar las redes sociales con mensajes no muy positivos. A pesar de ello, el cantante de Iguana Tango sigue su camino sin importarle las críticas.

Pero hoy, durante el concurso, Jorge Fernández acusó a uno de los concursantes de llevar engañándole duante la duración del programa. La concursante parecía no saber tirar de la ruleta, aunque en una de las jugadas, la tiró con más fuerza porque le beneficiaba. El presentador no daba crédito y le reprochaba con tono humorístico: “Ahora has tirado un poco más fuerte, me has engañado durante todo el programa”.