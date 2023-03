La insólita imagen de Felipe VI tocando el cajón en Cádiz ante la atónita mirada de la reina Letizia ha sido este martes uno de los temas a comentar en El programa de AR, donde su presentadora se mostraba encantada al ver esa parte campechana del monarca: "Es una imagen estupenda y muy simpática", comenzaba subrayando ante el primer vistazo, una postura que más tarde confrontaría con Lequio, a quien se vería obligada a frenar por su durísimo ataque a la reina.

"El primer rey cajonero"

Ha sido la imagen de la tarde en Cádiz. El primer día del Congreso de la Lengua ha cerrado con la mejor de las fiestas y con unos invitados sorpresa. Los Reyes llegaban al concierto del "Tempo de luz" cuando se encontraron con un buen ambiente y se animaron a compartir la fiesta. Entre olés, el propio Don Felipe se animó a sacarle ritmo a su cajón lo cogió rápido. Como era de esperar, no solo le dieron las gracias, sino que hasta le pusieron un nombre al estilo gaditano: “Primer Rey Cajonero".

Lequio, sin piedad con la reina

No obstante, a pesar de los comentarios positivos que ha despertado este anecdótico momento protagonizado por los reyes, a Lequio no pareció convencerle, sobre todo la actitud de la reina. "A él se le veía mucho más suelto que a Letizia. A mí su vestido no me pareció el más adecuado para la ocasión. También hay que decir que en estas visitas hay poco margen para la improvisación, por lo que me atrevo a decir que estaba más que planificado. No es fácil hacerlo y lo hace de maravilla, pero eso no quita que estuviera planificado", comenzaba poniendo sobre la mesa el colaborador.

"A él se le ve mucho más natural, ella tiene una actitud encorsetada", agregaba acto seguido, con Paloma Barrientos subrayando la naturalidad que los dos transmitieron en ese acto. Lequio la cortaba rápidamente, yendo un paso más allá en su crítica.

"Actitud natural, la de él, no te equivoques. Ella tiene una actitud de 'los focos hacia mí' que me parece detestable. Siempre, siempre, siempre la tiene", espetaba con vehemencia.

Ante la dura salida del tertuliano, Ana Rosa decidía intervenir para dar la cara por ella: "A mí Letizia cada día me gusta más". "¡Pues a mí no!", se revolvía nuevamente él, sin lograr que Quintana prosiguiese en su defensa de la pareja: "Están viviendo una situación complicadísima desde la abdicación del rey Juan Carlos y están manteniendo un perfil serio y discreto. Me parece que lo están haciendo maravillosamente". "El rey, ella es la consorte", aseveraba Lequio, asestándole una nueva puñalada a Letizia, pese a que la presentadora seguía insistiendo en el buen papel desempeñado por la reina. El italiano hacía oídos sordos, llegando a aseverar que "ella no pinta nada". Eso sí, a Felipe VI lo colmaba de elogios: "Lo está haciendo maravillosamente"