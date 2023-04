Si la semana pasada vivimos una noticia histórica gracias a la portada de la revista ¡HOLA! donde se anunciaba que Ana Obregón había sido 'madre' de una niña por gestación subrogada en Miami, este miércoles hemos conocido todos los flecos sueltos de esta historia. Tal y como la propia protagonista contaba, es la madre legal de la pequeña Ana Sandra Lequio, pero biológicamente es su abuela, ya que la niña es la hija de su hijo, Aless Lequio.

Un galimatías que Ana resuelve asegurando que lo único que ha hecho es cumplir la última voluntad de su hijo. Una confesión que el joven le hizo tanto a ella como a su padre cuando se encontraba en pleno tratamiento contra el cáncer.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Susana Uribarri y le hemos preguntado por la supuesta mala relación que habría entre Alessandro Lequio y Ana. La representante de la actriz desconoce si el colaborador está o no molesto, pero ha aprovechado las cámaras para felicitarle tras convertirse en abuelo: "No lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que los felicito a los dos porque tienen una nieta maravillosa, preciosa, guapísima y nada más".

Uribarri también nos ha asegurado que su amiga está encantada con la pequeña a pesar de no estar durmiendo mucho: "Está encantada y aunque no duerma, ella es de dormir poco. Aunque no duerma, ahora miso está feliz y encantada y qué menos, ¿no? Qué menos".

La representante de la Obregón nos ha confesado que le ha hecho muy feliz ver que la actriz se ha quitado el luto tras tres años luciendo color negro y blanco: "Feliz de que se haya quitado el luto, exacto. Se ha quitado el luto con lo cual yo estoy encantada y feliz y de verdad que ella lo está también".

A raíz de la noticia, han salido muchos detractores. Es el caso de Laura Llaneza Suarez, dueña de una peluquería que ha vetado a la revista 'Hola' y ha generado mucha polémica por su decisión. "Es mi negocio y no va a entrar más el ¡Hola! Es una decisión personal porque mis valores y principios no me permiten contribuir a la compra de seres humanos", publicó en Facebook.

Después de soportar miles de críticas y amenazas (aunque también ha tenido comentarios a favor), Laura se ha visto obligada a lanzar un comunicado en su mismo perfil para aclarar este tema.

"Como propietaria de mi negocio yo decido cómo gestionarlo. He decidido -y así lo hice público- dejar de incluir una determinada revista", comienza diciendo. "La razón es un profundo desacuerdo con la normalización que esta revista le ha dado a los vientres de alquiler en el caso de una persona famosa y adinerada. La maternidad subrogada me sigue pareciendo una actitud egoísta que -si bien no en todos- en la mayoría de los casos se hace a cambio de dinero y por una necesidad manifiesta de la madre gestante", deja bien clara su postura.

"No lo he compartido nunca y en esta ocasión mi gesto simbólico ha sido retirar de mi negocio una publicación que normaliza esta situación", vuelve a explicar.

"Si esta decisión simbólica ha generado tanto revuelo y tanto eco mediático igual es porque no estamos muy acostumbrados a llamar a las cosas por su nombre", sentencia tras haber soportado todo tipo de amenazas. Por lo tanto, advierte: "no estoy dispuesta a seguir recibiendo ni insultos ni amenazas de grupúsculos que tratan de amedrentar a quienes pensamos diferente, así que sepan esos adalides del pensamiento único que tomaré las acciones legales oportunas".