Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Gema Aldón y Raquel Mosquera en pie de guerra

Gema Aldón y Raquel Mosquera han protagonizado un tenso enfrentamiento en el plató de 'Tierra de nadie'. Todo ha comenzado cuando la peluquera ha reprochado la actitud de aquellos que se quisieron marchar del reality. "Personas como Alma, Gema o Jonan han dicho más de una vez que se querían ir y no aguantaban más. Aquí Raquel Mosquera iría una y mil veces más", aseguraba.

"Primero, nunca me he querido ir. Cuando lo dije fue porque tenía una lesión en el codo. Te quería pedir perdón por las formas en las que te lo he dicho, porque razón en lo que te decía no me faltaba. Te he dicho lo que veía y lo que pensaba y he sido muy sincera y clara", respondía la hija de Ana María Aldón.

Gema recordaba en ese momento las palabras de su compañera que más le había dolido. "Me parece muy feo que me digas que soy el espíritu de la golosina. Al igual que está feo que yo me meta con el físico de alguien de una persona y diga que está gorda, está mal que tú te metas conmigo por estar delgada. Porque tú no sabes lo que he pasado yo en mi vida para estar así", se quejaba.

"Cuando le digo espíritu de la golosina yo no sé lo que le ha pasado. Ella me llamó gorda", replicaba Raquel Mosquera. "Eres muy sinvergüenza y muy mentirosa", zanjaba Gema, momento en el que el presentador de la gala, Carlos Sobera, tuvo que intervenir para mediar entre ambas.