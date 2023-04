Para nadie es un secreto que la relación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja es más que difícil desde hace ya algún tiempo. Sin embargo, cuando parecía que habían dejado a un lado su guerra fría, han vuelto a la carga, pero de forma totalmente indirecta. Y el Dj ha sido quien ha tomado el testigo para dar el pistoletazo de salida a un nuevo enfrentamiento.

Para entenderlo hay que situarse en Honduras, concretamente en la tensión entre Asraf Beno y Manuel Cortés. Aunque parecía que iban a ser un gran apoyo en Supervivientes, nada más lejos de la realidad. Los concursantes protagonizaron una sonada bronca que también ha tenido repercusión fuera del concurso. Al parecer, el hijo mayor de Chiquetete opina que el novio de Isa Pantoja solo hace cosas cuando tiene una cámara grabando sus movimientos, pero este no opina igual; se siente solo en la isla, sin apoyos y con una persona cercana a su familia constantemente encima suya.

Pero las alegrías no se han hecho esperar e Isa Pantoja se ha personado en la isla para demostrarle, una vez más, todo su amor y apoyo en estos momentos tan complicados. Después de un juego de preguntas, la pareja ha podido abrazarse, besarse y dejar para el recuerdo uno de los momentos más emotivos de la edición. «Cuando vi a Asraf pensaba que iba a estar muy de bajón, pero no. Le está sentando bien el nuevo grupo por lo que estoy viendo (…) Le vi con mucha fuerza, con muchas ganas de seguir», ha explicado la colaboradora de Telecinco en su regreso a España. Pero su reencuentro no ha estado exento de polémica. Justo después, ha sido Kiko Rivera quien ha tomado la palabra en las redes sociales, y no para apoyar a su hermana, si no más bien todo lo contrario.

El comentario incendiario

El marido de Irene Rosales no ha dudado en volver a sacar la cara por Manuel Cortés, con un stories que ha sido la estocada definitiva hacia Isa. «Te quiero con locura. No eches cuenta de nada y disfruta de tu experiencia», ha escrito. Después de este apoyo incondicional, el Dj ha lanzado su último dardo: «El tiempo pone a cada uno en su lugar». Un apoyo que llega una hora después de que Isa Pantoja reapareciese en las redes sociales para contar cómo estaba de salud y compartir vídeos muy emotivos del reencuentro con Asraf. De esta forma, el Dj no solo ha dejado claro que está de parte de su primo, sino que además ha vuelto a dar la espalda a su hermana con un dardo más que envenenado. ¿Será cierto que fue Kiko Rivera quien advirtió a Manuel antes del concurso? Sea como fuere, con estos movimientos en el universo 2.0 parece haber sentenciado por completo la relación con ella.

Y es que, no es la primera vez que Kiko utiliza sus redes sociales para mostrar su apoyo al hijo de Raquel Bollo. Hace apenas unos días, el Dj dejaba claro que era uno de los apoyos de su primo fuera del concurso: «Contigo hasta el fin del mundo».