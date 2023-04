Las plataformas dedicadas específicamente al sonido se han llenado de programas fundados por personas cualquiera o incluso famosos. Muchos personajes públicos que proceden de distintas fuentes de entretenimiento se han lanzado a crear este tipo de contenido, como ha sido el caso de Laura Escanes. La influencer lanzó el año pasado un podcast junto a su expareja Risto Mejide llamado ‘Cariño pero, ¿qué dices?’ que duró una temporada. Tras la ruptura publicó en solitario un proyecto similar llamado ‘Entre el cielo y las nubes’ donde, en vez de conversar con la misma persona durante los programas, cuenta con un nuevo colaborador cada día. por su plató han pasado figuras de distintas disciplinas como Lola Índigo, Paula Gonu, Pilar Rubio o el presentador Roberto Leal.

No obstante, si por algo volvió a los titulares tan solo unos meses después del anuncio de su ruptura fue por la filtración de unas fotos suyas dándose un beso en la playa junto al cantante Álvaro de Luna, con quien confirmó su relación por medio de un Tik Tok el primero de enero. Tras la separación, Escanes siempre se ha mostrado muy abierta al público a la hora de dar explicaciones de cómo se siente y no ha tenido reparos en contestar a muchas de las preguntas que se le han hecho -tanto en entrevistas como en su propio programa.

Uno de sus últimos episodios contó con una invitada muy especial y tuvo lugar en un escenario distinto al habitual: Dulceida. Ambas célebres creadoras de contenido participaron en una conversación abierta al público, ya que se llevó a cabo en directo desde el Palacio de la Prensa, en la Gran Vía de Madrid. Dulceida y Escanes se subieron al escenario, acondicionado como el habitual del podcast, para charlar sobre distintos asuntos, entre los que no quedó fuera la nueva relación de Laura y la exposición en redes. “Yo dije en el podcast: la siguiente relación que tenga no voy a mostrarla en público y no voy a exponer nada de mi vida. Luego, de repente, cosas de la vida que pasan”, comentó la influencer sobre su cambio de postura en cuanto a las relaciones.