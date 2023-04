A pesar de que el deseo de Alessandro Lequio desde que el nacimiento de su nieta Ana Sandra -este jueves la pequeña cumple su primer mes de vida- ha sido el de mantenerse al margen de todo lo que rodea a la niña y a Ana Obregón, su trabajo de colaborador en 'El programa de Ana Rosa' se lo está poniendo muy complicado.

No hay día que la bióloga no protagonice algún titular y, aunque el italiano ha confesado que necesita no hablar más de su hijo por el dolor que le causa remover su fallecimiento, las escasas reflexiones que ha compartido sobre la actitud de su ex son de lo más reveladoras y dejan entrever que entre ambos se habría abierto una brecha insalvable.

La última, una enigmática publicación en Instagram que ha compartido esta madrugada, la primera que hace con Aless desde que nació Ana Sandra, y justo el día en el que se ha publicado 'El chico de las musarañas', el libro que comenzó a escribir el joven tras ser diagnosticado de cáncer y que ha terminado Ana Obregón, revelando en un relato tan desgarrador como emocionante, y con todo lujo de detalles, su dolor por la enfermedad y la muerte de su hijo.

Un tema del que Alessandro se ha desmarcado completamente con unas demoledoras declaraciones dirigidas a la bióloga: "Llevo 25 años casado y con otra familia. Tengo otra familia. No tengo por qué enterarme de la vida de otra gente. Es que no* es pasado remoto. Mi vida es otra" ha asegurado.

Pero no solo ha marcado distancias con la bióloga, ya que también ha 'cerrado la puerta' a su nieta Ana Sandra al dejar en el aire si la conocerá cuando venga a España -algo que Ana Obregón ha asegurado a la revista ¡Hola! que sí sucedera, contando que habla con el padre de su hijo Aless todos los días- y al responder con estas reveladoras palabras al comentario de su compañera Cristina Tárrega de que le apetecerá conocer a la pequeña porque le gustan mucho los niños: "Me gustan los míos, los míos" ha sentenciado.

Pues bien, tras estas durísimas declaraciones en 'El programa de Ana Rosa' -que para muchos significan que Lequio no estaría de acuerdo con lo que está haciendo Ana y no querría conocer a su nieta- el tertuliano ha compartido en Instagram una imagen con Aless que dará mucho que hablar.

Alessandro, que llevaba sin publicar ninguna fotografía de su hijo desde el pasado 4 de marzo -es decir, dos semanas antes del nacimiento de su nieta Ana Sandra- ha elegido una de ambos, vestidos de manera similar y en la que se aprecia su parecido, cruzando una calle hace algunos años con pocos pasos de diferencia y en la misma postura: "Caminando siempre en la misma dirección" es el texto que acompaña a la imagen.

Unas palabras que no sabemos qué quieren decir, aunque hay dos opciones: por un lado, uno de tantos homenajes que el italiano ha hecho en redes sociales a su hijo desde su fallecimiento; y la otra, que cobra fuerza teniendo en cuenta las escasas declaraciones que ha hecho Lequio desde el pasado 20 de marzo, que está convencido de que a Aless le hubiese gustado llevar los últimos acontecimientos -desde el nacimiento de su hija póstuma a la publicación del libro que nunca llegó a terminar- en la intimidad al igual que está haciendo él, manteniendo una actitud muy diferente a la de Ana Obregón.

No obstante, tras debatir largo y tendido sobre este tema y viendo las reticencias de Alessandro para comentar sobre él, Ana Rosa fue muy clara. "Estando aquí Alessandro, a mí me gustaría no ahondar más en este tema. Así que te pido por favor Oscar que cambiemos de tema”.