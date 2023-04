"El vestido aún está en una fase inicial y hay que seguir trabajando en él". Esta es la sorprendente revelación que ha hecho Sofía Arribas, directora creativa de 'Sophie et Voilà', sobre el diseño que Tamara Falcó lucirá en su boda con Íñigo Onieva el próximo 8 de julio. Es lo único que hemos podido 'sonsacar' a la diseñadora sobre el look nupcial que la hija de Isabel Preysler lucirá en el día más importante de su vida: "Va fenomenal, como los 200 ateliers que hacemos al año. Mismo sistema, trabajando poco a poco, haciendo el vestido poco a poco y probando poco a poco". "La característica principal de una novia es que sea ella siempre, pero piensa que soy como un confesor y a partir de ahí ya no te puedo contar más" explica, manteniendo a salvo el secreto mejor guardado de la marquesa de Griñón.

Sobre cómo es trabajar codo con codo con Tamara en algo tan importante como su vestido de novia, Sofía asegura que la experiencia está siendo satisfactoria porque "al final estamos haciendo una cosa que controlamos y que sabemos hacer que son vestidos de novia". "Si tuviera que bailarle lo pasaría peor, pero como justo esta parte la sabemos hacer muy bien, llevamos muchos años haciendo vestidos de novia, controlamos lo que estamos haciendo, pues estamos muy cómodas trabajando" confiesa, revelando que si tuviese que escoger una sola palabra para definir a la socialité esa sería "especial". Estos son los invitados vetados por Tamara Falcó e Íñigo Onieva en su boda: "Nada de solteros" "Que sea Tamara es fantástico, pero cada novia que viene y te confía su vestido es un orgullo y una experiencia espectacular" añade, sin revelar si la marquesa llevará uno o más diseños el día de su enlace. Lo que sí ha confirmado es que Isabel Preysler y Ana Boyer la acompañaron a una de las pruebas del vestido, pero no a la primera como se ha dicho, sino a la segunda: "Hicimos una segunda prueba y vamos rodando. Hay que seguir trabajando en el vestido, que aún está en una fase inicial". Eso sí, sobre qué dijeron la 'reina de corazones' y su hija menor al ver a Tamara vestida de novia, ni una palabra. Boda en entredicho Tras destaparse la infidelidad del prometido de la marquesa de Griñón, el empresario Íñigo Onieva, muchos fueron los que cuestionaron si la boda finalmente seguiría adelante. Sin embargo, tras una ruptura y una posterior reconciliación, los planes del enlace siguen su curso, no sin polémica, ya que en las últimas horas ha salido a la luz la curiosa amistad su prometido y una concursante de 'La isla de las tentaciones', la actual concursante de 'Supervivientes' Katerina Sarafova. Susto familiar La pareja se ha llevado un gran susto debido a que un familiar de Íñigo Onieva se encuentra en un momento muy delicado relacionado con su salud. Este nuevo varapalo podría echar por tierra los planes de la pareja del año. Al parecer, Onieva está muy afectado por su familiar, que habría sufrido un accidente de tráfico el cual ha provocado que se encuentre en estado grave. Esta triste noticia podría explicar por qué el empresario ha estado tan tenso con la presa durante las últimas semanas. Solo invitados con pareja Íñigo Onieva y Tamara Falcó se han dado una segunda oportunidad en el amor después de que la relación saltara por los aires cuando la hija de Isabel Preylser descubrió una deslealtad por parte de su pareja. Ahora, ambos se encuentran volcados en los preparativos del que será uno de los días más importantes de sus vidas, el de su boda. Un enlace que tendrá lugar el próximo 8 de julio, y del que poco a poco se van conociendo nuevos detalles. El joven empresario, así como la marquesa de Griñón, están confeccionando la lista de los invitados e invitadas que acudirán a la boda. No obstante, no todos los amigos cercanos a la pareja podrán forman parte de ese día tan especial en el Palacio del Rincón. Y es que Íñigo Onieva ha establecido una particular condición para aquellos que vayan a asistir al enlace. Según adelanta ‘El programa de Ana Rosa’, el novio de Tamara Falcó se niega a que “sus amigos solteros” acudan a la boda. Tan solo podrán asistir aquellos que estén “casados o comprometidos”. Con esta condición sine qua non quedan fuera de la lista de invitados aquellos “que tengan novia”. “La pareja no quiere que haya invitados de más. Aquí contamos que quieren hacer la boda reducida. Para ellos, unos 300 invitados”, aseguran desde el espacio de las mañanas de Telecinco.