Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Una de las concursantes estrella de la edición es Adara Mlinero, que parece que se está adaptando muy bien a la aventura en Honduras. La concursante ha tenido que nominar una noche más, junto a sus compañeros, y cuando ha llegado su turno junto a Manuel Cortés para dar el nombre de su nominado, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para decirle una cosa.

La superviviente ha dado el nombre de Yaiza como su nominada porque hay cosas que no le gustan y principalmente porque los demás llevan un mes y medio más pasando hambre, tras estas explicaciones el presentador le ha querido hacer un apunte.

"Te estaba viendo y estaba pensando ahora que si te pusiera en blanco y negro y con el pelo corto serías la actriz Audrey Hepburn en 'Vacaciones en Roma", le ha dicho el presentador, lo que ha desatado la risa de la concursante y ha asegurado que no es la primera vez que le sacan este parecido: "Me lo dicen mucho esos mis seguidores que me parezco".

¿Cuál es la profesión de Adara Molinero?

Allí donde pisa, Adara deja huella y estamos seguros de que su participación en el reality show más extremo de Telecinco no va a dejar indiferente a nadie. Es toda una experta en televisión, sí, pero ¿recuerdas a qué se dedicaba antes de trabajar en ella? 2016 fue un año histórico, una fecha que debería estudiarse en colegios y universidades, ya que fue el momento en el que conocimos a Adara Molinero, la mujer que tan buenos momentos nos ha regalado en Telecinco. Y la cadena ha desvelado cuál era su pasado. "Buceando en nuestra hemeroteca, hemos encontrado el vídeo de presentación que grabó antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra en 2016 y hemos podido saber cuál era el trabajo que tenía. Vestida de azafata de vuelo y desde un aeropuerto, Adara Molinero explicó que ese había sido su último trabajo: “Mi base estaba en Barcelona, los vuelos salían de allí por toda Europa y algunos sitios de África y Rusia”, declaró.

Afirmó que siempre había querido ser azafata porque le gustaba viajar y conocer sitios nuevos, sin embargo, tras un tiempo dedicándose a ello, decidió dejarlo: “Me sentía un poco saturada de pasar tanto tiempo lejos de mi familia. Tuve una ruptura muy fuerte con mi pareja y necesitaba romper con todo y empezar de cero”.