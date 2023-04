'Una vida bárbara' ha emitido su penúltimo capítulo en Antena 3. Bajo el nombre de 'Bárbara y Ángel', la actriz ha relatado los episodios más desgarradores de su matrimonio con Ángel Cristo. La presencia de los maltratos tanto físicos como psicológicos ya eran conocidos por la mayoría, sin embargo, este tercer capítulo ha profundizado todavía mucho más en ello.

"La noche que me quedé embarazada, mi marido por poco me mata", recordó al inicio la tercera entrega: "Empezó a gritarme, a insultarme. Estuvo apartada toda la noche de él, se bebió sus whiskies, se durmió, y al día siguiente, que estaba en la cama y quiso estar conmigo, ¡como para decirle que no! ¡Qué miedo le tenía!".

La muerte de Franscisco Rivera 'Paquirri' también dejó un violento episodio por parte del domador: "Íbamos en coche y me callé, pero luego en mi casa no pude aguantarlo y lloré. Me dio una bofetada que por poco me parte el cuello, los dientes y todo".

Un año, que marcó para toda la vida a Bárbara, fue el 1988: "Me decía que pasa puta, ¡que no quieres que te toque yo! ¿Te gustan los que te pagan? Yo me callaba y lo que me tocara ese día, con tal de que no me hiciera más daño".

Tras divorciarse, los problemas no cesaron su entonces exmarido "aparecía cuando le daba la gana y me insultaba", aseguró durante la emisión. Ángel Cristo le arrebató todos sus bienes, y su vida apartada en el circo le complicó retomar su carrera artística. Por último, quiso recalcar lo poco que sirvió el divorcio: "Estaba separada y me violaba. Escupiéndome en la cara y llamándome puta". Estas últimas palabras fueron tan duras para Bárbara Rey que tuvo que tomarse un respiro para poder seguir relatando su vida junto al empresario.