Tras más de una semana de silencio, Antonio David Flores se decidió a hablar sobre su ruptura con Marta Riesco, una separación en la que ha tenido mucho que ver su hija, Rocío Flores, tal y como apuntó su expareja, con una acusación directa. Pero aquí no acaba todo. Y es que el exguardia civil acaba de recibir una seria amenaza: "No te preocupes, que ya me reiré yo".

Fue la propia Marta Riesco quien anunció su ruptura con Antonio David. Así lo ha anunciado a través de sus stories de Instagram. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David flores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribía la reportera. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el pero momento de mi vida".

Marta Riesco ha respondido a su situación sentimental con una frenética actividad en las redes. Y dentro de la misma ha destacado una story de Instagram en la que señala una responsable de que haya concluido su relación sentimental con Antonio David, ex de Rocío Carrasco. Las redes están que arden con todo lo que está aconteciendo y ambos personajes públicos están recibiendo mensajes en uno u otro sentido.

Antonio David Flores reapareció en su canal de YouTube, donde ha confesado cómo se encuentra tras los últimos acontecimientos a los que ha tenido que enfrentarse.

El que fuera guardia civil ha confesado que no están siendo tiempos fáciles para él, algo que una seguidora le ha visto reflejada en su rostro y así se lo ha hecho saber. "Llevo una semana un tanto complicada. Obviamente no ha sido una semana fácil para mí. He necesitado unos días para recomponerme de todo lo que me ha ocurrido y obviamente no puedo tener la mejor de mis caras", ha dicho sin querer decir a qué se refiere. Sin embargo, todos son conocedores de su ruptura sentimental y del enfrentamiento entre Marta Riesco y Rocío Flores, que se habría convertido en el detonante.

Directos

Sin embargo, ha sido durante uno de los directos de Antonio David donde la que fuera reportera ha explotado. Marta Riesco muestra en sus stories una captura del vídeo de su expareja riéndose a carcajadas y escribe "siento una vergüenza inmensa". Más tarde hace otra publicación más, donde muestra un anillo y acompaña con el texto: "y no te preocupes, que ya me reiré yo".

¿Cumplirá su amenaza?