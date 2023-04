Todo parece diversión en Pasapalabra, el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal, pero hay veces como en uno de los programas anteriores que el propio invitado tiene que frenar al presentador. "Basta", le dijo.

Pasapalabra es un juego de televisión muy popular en España, donde se emite desde el año 2000. El formato original español ha sido adaptado en varios países de Europa y América Latina. El juego también se ha adaptado para su uso en línea y se puede encontrar en varias plataformas de juegos en línea. Pasapalabra es un juego divertido y desafiante que ha sido popular entre los espectadores de todas las edades durante años.

A medida que el juego ha evolucionado, se ha adaptado para incluir nuevos temas y desafíos, lo que lo hace aún más interesante para los espectadores y concursantes. Con la versión en línea, el juego ha llegado a un público aún más amplio, permitiendo a los jugadores de todo el mundo participar y disfrutar de Pasapalabra.

Además de los concursantes, el programa cuenta con un plantel de invitados famosos, que se dedican a ayudar a los concursantes para que estos puedan llevarse el bote. Sin embargo, no todas las veces los invitados tienen que alzar la voz, como ocurrió en uno de los últimos programas, donde uno de los famosos tuvo que decirle "basta" al presentador.

La pista

Tuvo que ser David Amor, que estaba participando en uno de los juegos más conocidos, La Pista. Desde el principio, el humorista intuía que la canción que tenía que adivinar era una canción en italiano, y así era.

Sin embargo, no acertó a la primera. El fragmento le sonaba al principio a ‘Será porque te amo’ y se ha lanzado a cantarla. Lo que ha notado es que Roberto Leal le dejaba seguir… a pesar de que le iba decir que no era. “¡Ya me está vacilando! ¡Basta!”, le ha pedido entre risas al presentador, que negaba que fuera su intención. Al final, ha tenido que reconocer que sí lo estaba haciendo, pero “sin querer”.

Una anécdota más de este programa que no hace más que darle alegrías a la cadena.