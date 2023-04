El concurso televisivo presentado por Roberto Leal lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Su primer programa fue emitido el 24 de julio del año 2000. En sus inicios, se podía ver en Antena 3, donde permaneció hasta 2006. Un año después se mudó a Telecinco, hasta el año 2019. Desde 2020, este programa se puede ver cada tarde de lunes a viernes de 20.00 a 21.00 horas en Antena 3. Telecinco intentó prolongar las noticias de cotilleo para conseguir ser líderes. Sin embargo, fue Antena 3 la cadena que consiguió (cada día más) sumar espectadores.

Sin ninguna duda, es uno de los programas españoles que más dinero ha repartido (Eduardo Benito fue el concursante que ganó el mayor bote de la historia del programa, 2.190.000 euros). Al mismo tiempo, en el año 2010 este concurso ganó el Premio Especial del Jurado en los Premios Ondas 2010 por sus 10 años de éxito en televisión. A día de hoy, es uno de los programas más visto en toda España, situándole como líder indiscutible de su franja horaria. Y es que el éxito del programa se basa, en buena medida, en tener espectadores fieles a determinados concursantes que consiguen convertirse en uno más de la familia de quienes están al otro lado de la pantalla.

El mes pasado, Rafa Castaño ganó 2.272.000 de euros tras completar el Rosco de 'Pasapalabra' de un tirón. Ni siquiera le dio la oportunidad a su rival, Orestes, de conocer sus preguntas. Y ahí, terminó la era de la eterna rivalidad entre ambos concursantes. Cientos de tardes compitiendo por un bote que terminó acumulando el mayor premio de la historia del programa.

Después de que Rafa ganara el bote, todos los ojos se centraron en él, ya que acababa de ganar un auténtico pastizal. Miles de comentarios en redes sociales, entrevistas, espacio en los informativos... Orestes, en cambio, pasó a un segundo plano.

Y es que, Rafa y Orestes llevaban meses peleando por hacerse con esa gran suma de dinero que semana a semana iba aumentando. Ambos eran ya adversarios conocidos el uno para el otro e incluso sabían jugar de tal forma que se entorpeciera la estrategia del otro. Tras la emotiva victoria del sevillano, las redes se incendiaron y ambos concursantes fueron tendencia todo el día en Twitter.

Ahora, Marta y Encarni compiten por mantenerse en el programa y conseguir el bote. Las apariencias engañan. Es una lección que también deja siempre 'El Rosco', donde lo importante no es cómo se empieza sino cómo se acaba. Por eso, cuando el viento parecía favorable a Encarni, Marta ha logrado dar la vuelta a los pronósticos convirtiendo su tiempo en oro. Incluso, apurando sus opciones de ganar el bote de 238.000 euros.

Tiene mucho mérito lo que ha logrado tras empezar la prueba con una de las marcas de menos segundos acumulados: apenas 27, para hacer su Rosco en 112. ¡En menos de dos minutos! Por eso, reconocía a Roberto Leal estar "nerviosita" y le pedía "correr".

En cambio, Encarni arrancaba con 152 segundos y, además, con una racha de 11 letras consecutivas. La prueba tenía buena pinta para ella. Todo ha cambiado justo después, cuando ha cometido su primer fallo. De nuevo, ha sido víctima de la precipitación. Con la 'P', ha respondido 'producto' cuando se pedía la 'acción de producir': 'producción'.

😱👏 ¡Marta consigue proclamarse ganadora a pesar de tener muchísimos segundos menos! ¡Y se queda a tan solo dos palabras del bote! #Pasapalabra750

En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/8MIvFubB1W — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 20 de abril de 2023

Cuando ha intentado reponerse de este traspié, ha llegado un segundo: con la 'V'. Otra vez por la ansiedad al responder, a pesar de tener mucho tiempo por delante. Se ha dado cuenta del fallo y de la respuesta buena en cuanto Roberto le ha dicho 'no'.

Sus opciones de ganar menguaban a la vez que Marta ha ido logrando remontar. Su lucha contra el reloj ha terminado siendo un revulsivo: 20 aciertos en la primera vuelta, sumando uno más en ese turno y dos más en el siguiente. ¡Y aún le sobran 13 segundos para ir a por el bote! Finalmente Marta, pese a tener menos segundo, se ha alzado con la victoria. Sin embargo, parece que parte del público no termina de empatizar con los nuevos aspirantes ye chan de menos los tiempos de Rafa y Orestes. "Como espectadora, no me ha gustado nada su actitud. Por ejemplo , al despedirse de los invitados resaltando los pocos segundos conseguidos (aunque ella también tenía culpa de ello), los gestos durante el programa de cabreo,... Se echa de menos el buen rollo de Pablo u Orestes".