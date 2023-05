Mucho le está costando salir adelante a Marta Riesco tras su sonada ruptura con Antonio David hace unas semanas. La exreportera, que no pasa por su mejor momento, ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde afirma que "no puedo más".

Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. Pero las cosas malas nunca vienen solas, y hace unos días la pareja se rompió. La reportera culpó de su ruptura a Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco. Y desde entonces, intentar retomar su vida, tanto sentimental como profesional.

Recaída

Sin embargo, la reportera tiene momentos de recaída, de los que da cuenta a través de sus redes sociales. Y esta vez, Marta Riesco ha colgado un vídeo en el que da cuenta de que "no puedo más". Pero no se refiere a su ruptura, sino al "agobio" de sus amigas, que han acudido en su rescate. "No se van de mi puñetera casa, no hacen más que hacer planes", asegura, afirmando que "solo quiero quedarme en mi puñetera casa".