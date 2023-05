Belén Rueda es una de las actrices más afamadas de España. Cuenta con varias décadas de trayectoria a sus espaldas, en las que hay títulos tan recordados como "Periodistas", "Los Serrano", "Mar adentro" o "El orfanato". En una reciente entrevista para un podcast presentado por la cantante Chenoa, Belén Rueda ha sorprendido a sus seguidores al revelar una de sus noches legendarias.

Nacida en Madrid hace 48 años, Belén Rueda debutó en televisión como azafata del programa VIP Noche, presentado por José Luis Moreno. De allí pasó a "La ruleta de la fortuna", ya como presentadora. En "Médico de familia" comenzó a trabajar como actriz. Fue su trampolín para dar el salto a títulos tan conocidos como "Periodistas" o "Los Serrano", en la pequeña pantalla, o la galardonada "Mar adentro" o "Los otros", ya en el cine.

La anécdota que ha revelado a Chenoa guarda relación directamente con uno de esos títulos. Con "Mar adentro". Y es que en un momento dado, la cantante le preguntó: "¿Qué noche legendaria me puedes contar? De la que quieras. Personal, profesional...

Y ahí fue donde se arrancó la actriz. "Me acuerdo de mi primera película, 'Mar adentro', que ganó un 'Oscar' a Mejor película extranjera, solo invitaron a Javier Bardem. Entonces él dijo: 'Yo no voy si no invitan también a mis compañeras, que éramos Lola Dueñas y yo, que éramos quienes habíamos hecho la promoción", comenzó explicando Rueda. Fue dicho y hecho. Porque, tal y como ella misma explica, el actor no acudió a la ceremonia. "Lo vimos en su casa y vimos cómo nuestra película ganaba el 'Óscar'.

"¿Qué había de picoteo?", preguntó uno de los colaboradores del programa. "De todo, amigo, porque ahí cada uno llegó lo que quiso", afirmó, antes de apostillar: "También palomitas".

La anécdota dejó con la boca abierta a Chenoa, que solo acertó a decir: "¡Qué mágico!".