Operación Triunfo ha sido la puerta para darse a conocer de muchos artistas españoles más reconocidos en la actualidad. Sus inicios se remontan al año 2001, cuando de aquella primera generación de concursantes salieron nombres como David Bisbal, Rosa, Bustamante, o Chenoa. Era un formato novedoso que mezclaba el factor concurso que suponían las actuaciones con la vida personal de sus participantes, ya que la casa estaba llena de cámaras dispuestas a grabar todo lo que allí ocurría.

Así, ante los ojos de toda España, comenzaba a cocerse una de las historias de amor más icónicas de la televisión, ya que la audiencia era testigo de cómo se iban enamorando. El romance entre David Bisbal y Chenoa se materializó en la canción ‘Escondidos’ y se extendió hasta el año 2004, cuando la ruptura entre ambos impactó a todo el país.

El programa es carne de romance y en eso reside también parte de su encanto. Después de un parón unas temporadas después, Operación Triunfo volvió a la televisión pública con una nueva camada criada en otra generación, pero su capacidad de crear nuevas historias se mantuvo. De allí salieron Amaia y Alfred que, aunque no duraron mucho tras el programa, representaron juntos a España en Eurovisión. Aquel mismo año pasó lo mismo conC Aitana y Cepeda, aunque fue algo casi fugaz.

Pero si algo ha quedado en la mente de todos los telespectadores en aquellos primeros años del siglo XXI fue la imagen de Chenoa saliendo a dar explicaciones a la prensa sobre lo sucedido. Lo hacía ataviada en un chándal gris con el rostro cansado a la puerta de su domicilio. La artista recordó aquellos momentos en su libro ‘Defectos Perfectos’, en el que recordó cómo se enteró de que había roto con Bisbal a través de una rueda de prensa que él ofreció en la televisión. La explicación que le había dado sin embargo a Chenoa era que necesitaba un tiempo para pensar, aunque finalmente apostó por cambiar hasta de número de teléfono.

El tiempo ha pasado y la artista habla de aquellos momentos con total naturalidad. De hecho, con motivo del lanzamiento de la canción de Shakira junto a Bizarrap, más de uno bromeó con que ella tenía que hacer lo mismo. Ha sido en el podcast de La Pija y la Quinqui donde ha comentado aquel icónico momento recibiendo a la prensa en chándal: “El chándal era del Caprado, creo que me costó seis euros. Cada vez que me veo me dan ganas de ir a buscarme porque era otra persona en ese momento, pero lo que más pena me da es ese pelo, tío,, que mal peinada esto”. Chenoa explicaba cómo lo que a ella más le molesta de esas imágenes es “ese pelo grasiento de haber llorado y haber estado mal, un pelo triste” y tomó con humor lo que dijo en ese momento: “¿Qué frase es esa de pido respeto? Y lo de que no hay terceras personas… ¿Cómo que no? Osea Bizarrap se hubiera puesto las botas”.