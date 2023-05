La recuperación de Bibiana Fernández sigue viento en popa. La actriz ha regresado ha su casa, donde ha vivido un reencuentro de lo más emocionante.

Bibiana Fernández estuvo ingresada por una operación de pecho, tal y como ella misma relató a través de sus redes sociales. "Por vanidad no debería subirla, pero una imagen vale más que mil palabras, lo importante era el pecho gracias a dios porque había líquido en la axila, pero al talento del doctor y equipo, una es un poco mutante, cortarte el pescuezo y sin pasar 24 horas estar así no es normal ,el doctor me dice que no hable y estoy hecho un loro", afirmó. Numerosos rostros conocidos como Chenoa, Jesús Vázquez, Adriana Abenia o María del Monte mostraron su apoyo a la tertuliana tras esta situación.

Ahora su recuperación sigue viento en popa. Ella misma ha publicado esta mañana en su Instagram un vídeo en el que se puede ver su reencuentro con sus dos perros. "Buenos días familia, ayer fui a recoger a los niños porque no sabemos vivir separados pero tengo que estar parada hasta el miércoles, que quitan puntos hace dos días, y no duermo bien porque tengo que estar ríe a, gracias por preocuparos", escribió ella misma, junto a unas imágenes en la que se puede ver a los canes, de la raza caniche, locos de contentos por reencontrarse con su ama y a ella también muy emocionada.

Bibiana Fernández es colaboradora televisiva habitual del programa de Ana Rosa. Nació como hombre en Tánger en 1954 y comenzó su transición física en la década de los 60 del siglo pasado. Si bien, no fue hasta los años 90 cuando se sometió a una vaginoplastia en Londres. En 1994 se cambió su nombre en el registro.

Bibiana Fernández ha sido una de las mujeres que más visibilidad ha dado al movimiento trans en España. Por ello, es considerada todo un icono por parte del colectivo LGBTI+.