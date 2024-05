Carrión se rinde a Borja Sánchez: “Juega con personalidad y sin miedo a fallar; tengo mucha fe en él”

Luis Carrión mostró su satisfacción con el triunfo del Oviedo, cuatro jornadas después, que devuelve a los azules a los puestos de play-off de ascenso. Lo hizo con un once novedoso, apuesta arriesgada, que encontró el premio deseado en El Alcoraz. El equipo vuelve a aspirar a todo.

La lectura del partido. “La primera parte fue igualada, generamos algo de peligro de ruptura a la espalda, pero la presión no era buena y nos superaban. Con dos puntas cuesta presionar, nos ha costado. No han tenido ocasiones pero ha sido una parte de desgaste. En la segunda salimos bien. Mejoramos en la presión, apareciendo en espacios interiores con Paulino y Borja y por fuera con Pomares. Llega el gol y ele quipo responde tras el gol, pudimos marcar el segundo. Luego sufrimos en estrategia y centros. Y hasta el segundo no pudimos disfrutar. Ahí se acabó el partido”.

El once. “Buscaba los mejores momentos mentales de cada jugador. Borja hizo un rato bueno y tenemos mucha gente buena. Por el alto nivel de Abel no había tenido protagonismo Pomares pero nos da cosas. Con Masca quería tener dos puntas y hacer ocasiones a su espalda. Nos salió bien”.

La racha. “Ahora mismo cuesta ganar partidos. Se ve cada semana. Lo dije la semana pasada. Todos se juegan algo. Hemos estado bien, no ha sido el más brillante de los partidos pero entendimos lo que tocaba. Todas las victoeias van a costar y hay que pelaer por elo.

¿Dudas? No he tenido dudas, no escondo nada. Me preocupó la segunda parte de Mirandés pero en los toros partidos me gustó ele quipo. No estaba preocupado por ello, Esto es resultadista, pero hay que verlo con perspectiva. Los dos últimos partidos once en Cartagena y Tenerife pudimos ganar, fueron partidos completos. Vivimos de resultados pero creemos en lo que hacemos”.

Charla al descanso. “En la presión estuvimos mejor, con Borja más alto. En los espacios, Borja ha estado más por dentro, recibiendo e los costados. Hemos sido capaces de filtrar balones. Pomares tenía espacios, pero sin Borja dentro no lo encontrábamos. Ellos son los que lo hacen bien”.

Borja Sánchez. “El otro día ya me gustó. Juega con personalidad, sin miedo a fallar. Somos personas normales, le ha costado entrar y ojalá nos dé lo que nos ha dado hoy. Tengo mucha fe en él. En él y en muchos. Me ha gustado el partido de la gente con menos minutos, Están todos enchufados”.

El 4-4-2. “Nos da cosas negativas y positivas, más presencia en área es bueno. Lo malo, que la presión defensiva nos ha costado. Nos han exigido. Trataremos de ver cada partido lo que es. Valoraremos lo que queremos. Trabajamos varios sistemas”.

Solidez atrás. “Ante el Tenerife recibimos menos llegadas incluso. No ha habido situaciones claras pero ocasiones que hemos solventado. Tenemos que ser fiables”.