Tras varios años sin pisar Telecinco, Jesulín de Ubrique ha regresado a la cadena y lo ha hecho por todo lo alto, convirtiéndose en el primer invitado de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', de Bertín Osborne.

A corazón abierto, y tan cómodo como hacía mucho que no le veíamos, el torero se ha sincerado sobre el gran momento que está atravesando y, además de presumir de su faceta de padre y de confesar lo enamorado que está de María José Campanario -con la que está a punto de celebrar su 21º aniversario de matrimonio- ha hablado sobre su breve pero intensa carrera de cantante. También de temas como su relación con su padre, Humberto Janeiro, o sobre el grave accidente que a punto estuvo de costarle la vida en 2001. Sin embargo, ni una sola mención a Belén Esteban, aunque sí ha hablado de la decisión que ha tomado en relación a todos sus hijos, incluyendo a Andrea, fruto de su relación con la colaboradora de 'Sálvame'.

Retirado del mundo del toro y centrado en su familia y en el campo, el de Ubrique -que de vez en cuando se viste de corto en algún festival taurino- asegura que se encuentra "físicamente muy bien" y, a sus 49 años, "eso motiva" y todavía podría "torear 10 o 15 corridas". Algo que reconoce que ha descartado por un sencillo motivo: "Miro para atrás y tengo mucho más que perder que que ganar" ha asegurado, revelando que si se retiró en 2007 fue porque creía que merecía un caché que nadie podía ofrecerle y, sencillamente, dejó de compensarle el jugarse la vida cada tarde en el ruedo.

Su día a día en la actualidad discurre entre Ambiciones y su familia, que compagina a la perfección como ha contado con una sonrisa. "Yo vivo en Arcos pero gestiono las fincas. El campo no da dinero, y como no quiero que me cueste, lo hago yo todo. Allí se vive muy tranquilo, es una vida muy sana" ha explicado, revelando que la clave para sacar tiempo para todo es la organización: "Yo tengo algo muy bueno, y es que soy una persona muy organizada. Tengo mis horas de trabajo, mis horas de descanso, mis horas para mi familia.... Hay tiempo para todo, todo va en cómo tú te quieras plantear y organizar la vida. Yo tengo tiempo para ir al cine, a la playa, dormir mi siesta...".

Y tiempo también para dedicarle a su hijo pequeño, Hugo, que el próximo 7 de junio celebrará su primer cumpleaños y en el que tanto María José Campanario como él están completamente volcados. "Lo llevo muy bien. Está feo decirlo pero soy un fuera de serie, soy un máquina" ha confesado orgulloso cuando Bertín le ha preguntado cómo lleva cambiar pañales y el haberse convertido en padre a los 49 años. Un bebé que, como ha confesado, "ha sido una sorpresa pero una nueva bendición de Dios". "Estoy muy contento" ha asegurado.

Una paternidad que, como ha reconocido, está viviendo de manera diferente a Andrea, Julia y Jesús Alejandro -sus otros hijos- ya que "antes pasaba mucho tiempo fuera de casa por mi profesión". "Toreaba mucho, muchos viajes... y además una pretemporada, tentaderos... Ahora que veo los toros desde la barrera, tengo mucho más tiempo para la familia, amigos, para mí mismo", ha explicado.

Sorprendido, Bertín le ha preguntado a Jesulín cómo han logrado que en un año -que Hugo cumplirá dentro de tres semanas- no se haya filtrado ninguna imagen del pequeño. Un momento en el que el torero ha dejado claro que su objetivo principal es "cuidar la privacidad" del bebé y la de sus hermanos: "Tú pones unas líneas y si tú eres el primero que no las pasa... Tengo muy claro que voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mi hijo. De los cuatro. No voy a pasar ninguna línea que pueda perjudicarlos. Y tengo claro que tengo que respetar la voluntad de mis hijos", ha afirmado en la que ha sido su única mención durante la entrevista a la hija que tuvo con Belén Esteban, Andrea.

En la misma línea, María José Campanario, con la que desvela que le va "muy bien" después de más de dos décadas de amor porque "vamos a una": "Tengo una cosa muy buena con mi mujer. Todo lo hablamos. Lo bueno, lo malo, las decisiones que queramos tomar... Mi mujer y yo somos uña y carne. En todas las circunstancias que nos veamos y la verdad es que nos ha ido muy bien", ha confesado.

Una entrevista en la que el torero ha hablado de otros temas, como el gravísimo accidente de tráfico que sufrió en 2001 y que a punto estuvo de costarle la vida: "Era de noche, lloviendo, y esa luz intensa la vi yo. No sé si perdí la noción del dolor. Me quedé sin aire, no podía respirar, tenía un coche encima durante más de media hora", ha contado, recordando cómo estuvo más de un mes hospitalizado -en el que María José, con la que entonces comenzaba su relación, no se separó de su lado- con "seis costillas rotas, cinco vértebras partidas, el pulmón perforado*". "Me podía haber quedado allí. Me dieron por muerto. Tenía todas las papeletas pero no era ni mi día ni mi hora" ha asegurado.

También sobre su breve pero exitosa incursión en el mundo de la música con 'Toda, toda, toda'. Algo que, confiesa, fue idea suya. "Quería cantar, y no es que me arrepintiera, pero ahí me aprendí muy bien el refrán ese de 'cada maestrito con su librito', porque ya me salí de mi dinámica y de mi profesión, y eso ya chocaba. No se podía compaginar" ha asegurado, revelando que fue al ver que en las plazas "no me echaban mucha cuenta" cuando dedició "cortar por lo sano" y enterrar para siempre su carrera de cantante: "Aquello fue en el 94 y todavía en la actualidad, mi canción es la puta hostia. Fue un lapsus, pero si hubiera seguido sería una epidemia" ha bromeado.

Bertín no ha pasado por el alto el fallecimiento, en agosto de 2020, de Humberto Janeiro, padre de Jesulín y ha sido al preguntarle si le echa de menos cuando hemos visto al torero emocionado conteniendo las lágrimas a duras penas al confesar lo que le echa de menos: "Mi padre se fue y* ¿qué quieres que te diga? Tenía el problema del azúcar y, lo que era un heridita pequeñita, en cuatro, cinco meses, se complicó todo. Aquello fue...".

"Vivía al lado mía, le veía muy de vez en cuando, venía al campo, llamaba* Él tenía su vida y yo la mía, pero para nada" ha aclarado cuando el presentador le ha preguntado qué hay de cierto en los rumores de distanciamiento entre el 'Tigre de Ambiciones' y sus hijos, asegurando que tanto él como sus hermanos "siempre hemos cuidado que estuviera bien".

El marido de María José Campanario se ha quejado abiertamente del mal trato recibido en este tiempo, en el que ha tenido que soportar mentiras, sin posibilidad de defenderse.

"Tengo cuentas pendientes con esta casa. Voy a defender a capa y espada la privacidad de mis 4 hijos, no voy a cruzar ninguna línea en ese sentido", asegura el torero. "El que no lo respete, ya saben lo que hay".