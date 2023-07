Después de una noche llena de sorpresas y emociones llegaba el momento más esperado de la edición. Laura Madrueño entraba en plató para acompañar a Carlos Sobera y lo hacía con el talón de 200.000 euros que iba a conquistar el ganador.

El presentador cogía la mano a los dos finalistas, Bosco y Adara, para comunicar la decisión de la audiencia: "Los espectadores de 'Supervivientes 2023' han decidido que el ganador de esta magnífica edición y del premio de 200.000 euros sea... ¡Bosco!"

El sobrino de Pocholo lo celebraba por todo lo alto y todos sus excompañeros y familiares corrían a abrazarle al centro del plató. Después de compartir la emoción con todos ellos, se recorría el plató saludando a todo el público.

Carlos Sobera y Laura Madrueño le hacían entrega del premio y la celebración continuaba con todo el plató cantando al unísono: "¡Sí se puede! ¡Sí se puede!". Y, al fin, pronunciaba sus primeras palabras como ganador de 'Supervivientes 2023': "La verdad que ha sido increíble. Ha sido increíblemente increíble. Ha sido una cosa muy particular, que me ha ayudado muchísimo y la verdad que es un sueño. Estoy a tope. Se lo quiero dedicar a todos mis compañeros y a todo el mundo que ha venido hoy aquí".

No obstante, la victoria de Bosco ha estado empañada por la polémica, tal y como se está debatiendo en Twitter. Por lo visto, minutos antes de conocerse quién sería el ganador, Carlos Sobera parecía adelantar que Adara no había ganado el concurso, por lo que ya se sabía de antemano, antes de que se cerrasen las votaciones, tal y como están manifestando muchos usuarios en esta red social.

Una polémica que se suma, además, al directo que hizo ayer Alba Carrillo en Twitch y en el que habla de un caso muy similar en Gran Hermano VIP. Alba Carrillo salió de Telecinco por las malas, despedida. Y después denunció a la cadena. Desde entonces las relaciones están rotas. Y no parece que vayan a mejorar. En un directo en la plataforma Twtich Alba Carrillo dijo que lo lógico era pensar que Jorge Díaz y Cristian Porta fueron los ganadores del "reality". Esto ha hecho saltar las alarmas, y son muchos las que la acusan de reventar el programa antes de su comienzo, ya que entienden que puede tener información privilegiada y que la ha utilizado para hacer daño a Mediaset.

Carrillo participó en GH VIP 7, reality que ganó Adara. La ex colaboradora comenta en su directo que el día de la gala final un directivo de Mediaset se le acercó y le dijo "has estado ahí, aí, con Adara, pero enhorabuena", a lo que ella respondió. "Pero todavía no se han cerrado las votaciones... ¿Ya sabéis ganador?". "Eso es Mediaset", reconocía. "Te engañan".