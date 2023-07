La última 'moda' de los menús de streamers suma y sigue. Hace unos meses pudimos ver cómo varios creadores de contenido iban estrenando sus propios combinados, haciendo las delicias de sus seguidores. Pero sin duda, si de algún influencer se esperaba con ansia que sacara su propio menú ese es Ibai Llanos. El principal responsable de eventos tales como La Velada del Año o El Mundial de Globos se suma, así a otros compañeros de profesión con su propio set.

Disponible a partir de hoy, es el más reciente menú disponible en The Gaming Family. En el caso de Ibai se destacan diferentes "referencias circenses" a la vez que se alude, precisamente, a algunos de los eventos que él mismo ha protagonizado como la reciente Kings League InfoJobs, competición en la que está muy implicado de la mano del exfutbolista del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué y en la que participa junto con su club: Porcinos F.C. o La Velada del Año.

En un vídeo que el streamer ha compartido a través de su cuenta de Twitter en el que aparece junto al chef Dani García, se puede ver al creador de contenido asegurando que su lanzamiento "va a ser una locura", comentaba con el cocinero marbellí.

La nueva novia del cantante

El cantante gaditano fue uno de los protagonistas de la Velada del año 3. El evento organizado por Ibai Llanos y que ya se ha convertido en una cita ineludible para todos los aficionados al boxeo y para los fervientes seguidores del streamer, que una vez más, ha batido el récord de la emisión más vista en la plataforma de streaming. Abraham Mateo, cquien saltara a la fama por su tema 'Señorita', se subió a ring y se hizo con la victoria. Toda una hazaña sabiendo que el cantante contó solo con 20 días para preparar el combate.

Un dulce momento para el de Cádiz que pudo compartir con su novia, la influencer Esty. Una relación que, hasta la velada, habían mantido en secreto y que tras la pelea confirmaron con un beso en público. “Tenía muchísimo miedo. En cuanto me dio el beso me dijo que estaba muy orgullosa de mí. Ella sabe todo lo que he pasado. Entrenaba 6 horas al día, dieta perfecta…”, confesó el artista.