El cantante Blas Cantó ha estalladado públicamente tras haber recibido un "rancio" comentario en una web dedicada al corazón. Así, compartiendo la información, el artista aseguró: "No es mi coleguita, es mi novio".

Blas Cantó, el talentoso cantante español, ha cautivado al público con su voz excepcional y su carisma en los escenarios. Nacido el 26 de octubre de 1991 en Ricote, Murcia, España, Blas se ha convertido en uno de los artistas más destacados de su generación.

Desde una edad temprana, Blas Cantó mostró un interés y talento innato por la música. Comenzó a cantar y actuar en producciones locales, y su pasión por el arte lo llevó a participar en varios concursos de canto. Su gran oportunidad llegó en 2004 cuando participó en el programa de televisión "Eurojunior", donde quedó en segundo lugar. Esta experiencia marcó el comienzo de su carrera en la industria musical.

Blas se unió al grupo musical Auryn,. Auryn se convirtió en un gran éxito en España, y Blas Cantó se destacó como uno de los vocalistas principales del grupo. Juntos lanzaron varios álbumes y realizaron giras exitosas, consolidando su posición en la industria de la música.

En 2017, Blas Cantó decidió embarcarse en una carrera en solitario y lanzó su primer sencillo, "In Your Bed". La canción fue un éxito instantáneo y mostró la versatilidad vocal de Blas, así como su habilidad para interpretar baladas emotivas y canciones más enérgicas. Desde entonces, ha lanzado varios sencillos exitosos, como "Él no soy yo" y "Si te vas", que le han valido el reconocimiento tanto en España como internacionalmente.

En 2020, Blas Cantó fue seleccionado para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión. Su canción "Universo" fue muy bien recibida y se convirtió en un himno de empoderamiento y esperanza. Aunque el festival se canceló debido a la pandemia de COVID-19, Blas recibió el apoyo y el reconocimiento de sus seguidores en todo el mundo.

La música de Blas Cantó se caracteriza por su emotividad y su capacidad para conectar con el público. Sus letras sinceras y su entrega apasionada hacen que sus canciones sean profundamente personales y significativas. Además, su talento vocal y su capacidad para interpretar una amplia gama de géneros musicales, desde baladas hasta pop enérgico, demuestran su versatilidad como artista.

Blas Cantó continúa cosechando éxitos en la industria de la música. Ha lanzado su primer álbum en solitario, "Complicado", que ha sido aclamado por la crítica y ha obtenido un gran éxito comercial. Además, ha colaborado con otros artistas reconocidos y ha seguido participando en conciertos y festivales de música.

Activista

Y, por supuesto, también es reconocido su papel como activista del colectivo LGTBI al que pertenece. Por eso no le gustó nada un comentario en la web de Divinity donde tachaban a su novio como su "coleguita". Por eso quiso contestarlo a través de twitter, llamando "rancio" al redactor que lo escribió.