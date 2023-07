Iker Casillas es, sin duda alguna, uno de los deportistas españoles más conocidos. Ligado principalmente al Real Madrid, últimamente está haciendo sus pinitos en la King's League, el proyecto encabezado por Gerard Piqué que cuenta con "streamers" como Ibai Llanos. Además, es muy activo en sus redes sociales, sobre todo en Twitter. Y fue con uno de sus últimos tuits con el que el deportista hizo que ardieran las redes, recibiendo comentarios como "no seas cuñao".

Iker Casillas, nacido el 20 de mayo de 1981 en Móstoles, España, es ampliamente considerado uno de los porteros más exitosos y talentosos de la historia del fútbol. Su carrera se caracterizó por su habilidad sobresaliente, su liderazgo en el campo y su ética de trabajo incansable. Casillas comenzó su carrera futbolística en las categorías inferiores del Real Madrid, donde rápidamente se destacó por su agilidad, reflejos y capacidad para realizar paradas espectaculares. Hizo su debut en el primer equipo en 1999, a la edad de 18 años, convirtiéndose en el portero más joven en debutar en la Primera División española.

Durante su tiempo en el Real Madrid, Casillas ganó numerosos títulos, incluyendo cinco títulos de La Liga y tres Champions League. Fue un elemento clave en el éxito del equipo, con su destacada actuación en la final de la Champions League de 2002, donde ayudó al Real Madrid a ganar su noveno título europeo.

Además de su éxito a nivel de clubes, Casillas también fue una figura destacada en la selección española. Representó a su país en numerosos torneos, incluyendo la Eurocopa y la Copa del Mundo. Su momento más destacado llegó en la Eurocopa 2008, donde España se consagró campeona y Casillas fue nombrado el Jugador del Torneo y el Mejor Portero. Casillas se destacaba por su liderazgo en el campo y su habilidad para organizar a su defensa. Era conocido por sus reflejos rápidos y su capacidad para realizar paradas milagrosas. Además, su mentalidad tranquila y su carisma lo convirtieron en un líder natural tanto en el campo como en el vestuario.

A base de 'likes'

Como lo lees. A Iker Casillas no hay nadie que se le resista y ya nos lo ha demostrado en varias ocasiones a través de sus redes sociales. Desde su ruptura con Sara Carbonero, son varias las chicas con las que se ha relacionado al guardameta, entre ellas la periodista Ana Quíles.

La última chica con la que se le ha relacionado no es otra que una conocidísima ganadora del reality por excelencia, 'Gran hermano': ¡Bea Retamal! Sí, la naranjita ha protagonizado un coqueto tonteo con el que fuera portero del Real Madrid y no ha pasado desapercibido para el equipo de investigación de 'Socialité'.

Y es que el futbolista ha fundido 'likes' a la ex gran hermana, más con concretamente le ha dado 'me gusta' a las fotos en las que la valenciana sale de lo más sexy. ¿Se trata de la técnica de ligoteo de Iker? Sus likes van casi siempre dirigidos a chicas atractivas y famosas que le devuelven el 'like' encantadas.