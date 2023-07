Rosalía y su pareja, el también cantante y productor Rauw Alejandro, han roto su relación, según informa la revista People. La publicación estadounidense ha podido conocer a través de sus fuentes que, a pesar del cariño que ambos se siguen profesando, los dos han acordado acabar con su compromiso. Una noticia que ya predijo Kiko Matamoros hace unos días en el inicio del nuevo periplo del elenco de Sálvame por América tras la cancelación del programa en Telecinco. El popular tertuliano y colaborador de Sálvame ha realizado una afirmación rotunda sobre la relación entre la cantante española y el portorriqueño que ha caído como una auténtica bomba atómica en el plató de televisión de Miami donde estaban participando en un programa.

Y es que esta semana Sálvame regresó por sorpresa y lo hizo en Univisión, cadena estadounidense de habla hispana. Esto es debido a que los tertulianos se encuentran ya en Miami para grabar su nuevo show de Netflix, pero este jueves hicieron el primer programa con los chicos de "¡Siéntese quien pueda!", un capítulo que se podrá ver a través del canal de YouTube del mismo formato.

No han tardado en brindar momentos gloriosos. Parece que van dispuestos a comerse el mundo en su nuevo periplo americano de la mano de Netflix. No quieren defraudar y, de paso, restregar su éxito a todos los que no creyeron que Sálvame tenía futuro, especialmente la actual dirección de Mediaset.

Así no es de extrañar que Belén Esteban y Kiko Matamoros entrasen pisando fuerte en el plató del programa de Univisión. Lo cierto es que en el formato televisivo de Miami no dejaron indiferentes a nadie.

Visita sorpresa a Miami

Los famosos colaboradores se encuentran al otro lado del charco y echan de menos a su familia, con la que podrías estar disfrutando de estos días de verano. Sin embargo, Kiko Matamoros ha recibido una visita muy especial, la de su prometida Marta López álamo, tal y como muestras las imágenes que han colgado en sus diferentes cuentas de Instagram. "Te echo de menos @martalopezalamo Gracias por tu visita a Miami y por el cariño y la atención que le das a los míos", escribía el famosos tertuliano.

Por su parte, Marta López Álamo también ha compartido cómo ha sido la cena que han tenido los dos juntos en la ciudad de Florida. Una publicación que cuenta con varias imágenes y un vídeo que ha hecho saltar la polémica. Según varios seguidores de la modelo, Kiko Matamoros "no se muestra muy cómodo" con los vídeos que graba e incluso "no se nota cariño en el beso que se dan al final".

"Se ve a kiko incómodo no?". "Está un poco harto de ella". "A kiko se le nota incómodo, que no quiere participar en tu juego del postureo que tienes, te da el beso para que le dejes en paz, pesada". "Pobre Matamoros, tiene una cara de cansancio y de estar de todo hasta el moño"-