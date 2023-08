Después de meses hablando de la que sería sin duda la boda del año para el Universo 'Sálvame', por fin Kiko Matamoros y Marta López Álamo se han dado el 'Sí, quiero' en compañía de todos sus seres queridos. Esta mañana hemos podido ver las bonitas palabras que el colaborador le dedicaba a su prometida, reflejando así la emoción que sentía al ver que había llegado el día más esperado.

Desde las 16:30h de la tarde han estado llegando invitados a la Basílica de San Miguel, en pleno centro de Madrid, pero sin duda lo que más ha llamado la atención es la expectación que ha creado esta boda en el barrio de la capital, ya que muchos se han sentado en frente de la entrada para no perderse ni un solo detalle.

Como ya pudimos dar en exclusiva, Kiko y Marta han decorado la iglesia con flores muy coloridas, con una gran alfombra roja y también en la entrada. Además, los novios han planificado también su salida y han dejado en la puerta dos cestos enormes con pétalos para que cuando los dos tortolitos salgan ya convertidos en 'marido y mujer' se los tiren todos los invitados.

El primer rostro conocido en llegar ha sido Chelo García Cortés, que lo hacía sin la presencia de su mujer, Marta, y con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que la colaboradora, que ha tenido durante muchos años duros enfrentamientos con Matamoros, parece que ha conseguido tener una buena sintonía con él en los últimos años... tanto, que han contado con ella para este gran día.

Makoke se confiesa

Makoke se está abriendo por completo en Vaya vacaciones. Después de lanzar un sinfín de pullas a Marta Peñate, novia de su ex, Tony Spina, y hacer al fin las paces con ella en el último programa, la colaboradora de televisión ha forjado buenas migas con sus compañeros y ha comenzado a abrirse por completo, no solo sobre sus amores del pasado más conocidos como Julio Iglesias o Brad Pitt sino también sobre el propio Kiko Matamoros. "Con Julio fue un romance muy bonito, unos meses pero tengo muchos recuerdos bonitos", señalaba sobre el cantante. "Siempre pienso que con Brad Pitt me hubiera cambiado la vida muchísimo", añadía sobre el actor.

Durante la fiesta de cumpleaños de Cristina Porta, era Jorge Pérez el que, apartado de todos, se encargaba de preguntar a Makoke de qué pareja había estado más enamorada a lo largo de su vida, lo cual tuvo una respuesta que la periodista no se esperaba.

"Yo me enamoré locamente de Kiko, por supuesto", respondía sin pensar, "pero yo no sabía cómo era, lo tenía idealizado, no ha sido con la persona que ha sido más feliz, pero yo estaba locamente enamorada con una persona idealizada". Una respuesta que a Cristina Porta le ha descolocado por completo: "no me imaginaba ver a Makoke tan abierta con sus sentimientos con Kiko. Creo que todo ese rencor que parece que tiene en televisión no es así, y le sale una parte de nostalgia bonita hacia él que no quiere demostrar".