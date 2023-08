Un conocido cantante que actualmente se encuentra en promoción de su último disco no ha podido más y ha arremteido contra sus "haters", sobre todo después de las críticas que recibió por lucir una camiseta con el lema franquista: "Si me callo estaría dando la razón a la inquisición".

Y es que las críticas llegan, sobre todo, porque este cantante está estrechamente relacionado con la comunidad LGTB, y algunos de estas personas han llegado a pedir hasta la cancelación de los conciertos.

Se trata de Mario Vaquerizo, líder de las Nancy Rubias y marido de la cantante Alaska, quien lució en público una camiseta vintage de la Legión Española. Juan Pedro, modisto y también miembro de Nancys Rubias, también llevó otra camiseta junto a Mario Vaquerizo donde se podía leer "Una, grande y libre", uno de los lemas más conocidos del Franquismo.

Mario Vaquerizo Caro es un cantante, periodista, humorista y colaborador de radio y televisión español. Logró fama en España por el reality show Alaska y Mario de MTV España. En él se mostró su vida diaria junto a la cantante Alaska, con quien está casado. También por sus colaboraciones en diversos programas de radio y televisión como El hormiguero o AR, así como Yu No Te Pierdas Nada. Además ha participado en la película Hotel Transylvania dando voz a Frankenstein y a Nobita Nobi en el filme de Doraemon.

Ha colaborado en medios como El País de las Tentaciones, Vanidad, Primera Línea, Rolling Stone, In Touch, Canal+ o La Razón Vida sin Rock. En 1999 comenzó a trabajar en la discográfica Subterfuge, en el departamento de promoción. Entre los grupos cuyos discos ayudó a lanzar estaba Fangoria, el grupo de Alaska y Nacho Canut. Ese fue el inicio de su relación con Olvido Gara, en cuya pareja se convirtió y con la que se casó en Las Vegas en noviembre de ese año, un matrimonio que solo era válido en el estado estadounidense de Nevada.

Es y ha sido representante o agente de prensa de Fangoria, Dover, Merche y Silvia Superstar, así como de las actrices Elsa Pataki y Leonor Watling. Además, es el vocalista principal de Nancys Rubias, un grupo de pop electrónico especializado en versiones, en el que adopta el nombre artístico de "Nancy Anoréxica" y que está formado por Susie Pop ("La verdadera Nancy Rubia", fallecida en 2008), Marta Vaquerizo ("Nancy O"), Juan Pedro ("Nancy Travesti") y Miguel Balazategui ("Nancy Reagan"). Han publicado cinco discos con Warner Music, entre sus temas más conocidos están "Me Da Igual", "Peluquitas", "Sálvame", "Corazón de Hielo" o "Di que Sí".

En 2009, funda el sello discográfico Black Mass Records, especializado en ediciones de black metal, drone y death metal. En 2014, presenta su nuevo libro, Fabiografía, un libro que narra la biografía en primera persona de Fabio McNamara, personaje emblemático de la Movida Madrileña. Desde febrero de 2016 y hasta diciembre de 2017, colaboró junto a su esposa Alaska en el programa Likes de la cadena #0 presentado por la presentadora Raquel Sanchez Silva.

Desde el sábado 30 de abril de 2016 y hasta agosto del mismo año, fue entrenador junto con Alaska en Levántate All-Star en Telecinco. Desde marzo de 2017 y hasta marzo de 2018, participó en Zapeando teniendo una sección semanal. En octubre de 2019 se confirmó que concursaría en la octava edición de Tu cara me suena, dónde imitó a cantantes tan dispares como John Travolta en Grease, Raffaella Carrà, Paul Stanley, Lola Flores, Paulina Rubio e incluso a dúo con su mujer Alaska a Sabrina y Samantha Fox, respectivamente.

Críticas

Lejos de quedarse callado, el cantante ha contestado a las críticas a través de un famoso podcast donde asegura que "seguiré haciendo lo que me salga del mismísimo c*ño". También señaló que "en mi casa y en mi vida mando yo ¿quién eres tu para decir que camiseta se puede poner una persona o no? Me cag* en tu p*ta madre".

Cabe destacar, que actualmente Mario Vaquerizo está con la promoción del nuevo disco de las Nancys Rubias, "Orquesta Nancy".