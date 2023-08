Preocupación por el estado de salud de Anabel Pantoja. Y es que la sobrina de la tonadillera, que lo cuenta todo a través de sus redes sociales, ha asegurado que "estoy a la espera de hacerme unos análisis", lo que ha encendido las alarmas entre sus seguidores.

Anabel se fue de su Sevilla para estudiar en Madrid y se formó como maquilladora, convirtiéndose en la asistente de su tía. Comenzó en el mundo de la televisión en el año 2011 como colaboradora de El programa de Ana Rosa en Telecinco. Continuó en televisión de la mano de Telecinco en el programa Mujeres y hombres y viceversa entre 2013 y 2016, donde ejerció de comentarista.

En 2014 fichó como concursante de Supervivientes junto a concursantes como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández o Víctor Sandoval, siendo la segunda expulsada tras quince días de convivencia. Entre 2015 y 2017 fue también colaboradora de ¡Qué tiempo tan feliz!, mientras que en 2016 fichó como concursante de Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez, ambos en Telecinco.

En 2015 comienza a colaborar en el debate de Gran Hermano 16 y en el programa de televisión diario Sálvame, en el que empieza con colaboraciones esporádicas. A medida que pasan los años, sus colaboraciones en el programa se hacen más importantes, llegando a alcanzar gran popularidad entre el público, especialmente en redes sociales, donde supera el millón de seguidores en Instagram. En 2019 se convirtió en concursante de Gran Hermano VIP, donde coincidió con rostros como Alba Carrillo, Mila Ximénez o Antonio David Flores, siendo la primera expulsada y en 2020 participa en El tiempo del descuento, llegando a la final. En septiembre de 2020 se convierte en la primera participante de Solos/Solas en Mitele Plus.

Futura maternidad

Anabel Pantoja quiere ser madre. La que fuera colaboradora de 'Sálvame' ha hablado de su sueño de la maternidad. La influencer, con más de un 1,7 millones de seguidores en Instagram, ha anunciado que quiere quedarse embarazada. Ya sea "sola o en pareja". Un deseo que la exconcursante de 'Supervivientes' podría hacer realidad junto a David Rodríguez, su nueva ilusión y fisioterapeuta de Isabel Pantoja.

Unas declaraciones que la sobrina de la tonadillera ha dado en una entrevista en exclusiva para la revista 'Lecturas', donde se ha sincerado sobre el buen momento personal que atraviesa. Tanto es así, que la que fuera también concursante de 'Gran Hermano VIP' se ha animado a hacer público la que es una de sus mayores ilusiones: convertirse en madre.

"Me gustaría, obviamente, quedarme embarazada, sí o sí, con pareja o sola. Me hace muchísima ilusión. Creo que sería una buena madre". Además, la maternidad no es algo con lo que Anabel Pantoja siempre ha soñado. Es más, durante su relación con Omar Sánchez esto fue algo que dio mucho que hablar, pues ella habría estado posponiendo este momento más de lo que al canario le hubiese gustado.