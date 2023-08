Si por algo es conocida Marta Peñate es por no callarse ni debajo del agua. Y más cuando hablan de ella en otros programas, como ocurrió en Así es la vida. Tal fue la historia que Peñate acabó estallando contra una de sus colaboradoras: "Que se informe".

Así es la vida es el sustituto de Sálvame, un programa de televisión español que se emitía en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo.

El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas.

El equipo de presentadores de Sálvame está compuesto por un grupo diverso de personalidades, desde periodistas y presentadores hasta actores y personalidades de la televisión. Estos presentadores y colaboradores son conocidos por su enfoque en la actualidad del corazón y su habilidad para generar discusiones apasionadas.

A lo largo de los años, Sálvame ha sido objeto de controversia debido a su enfoque en la vida privada de las celebridades y a la forma en que se aborda el chisme y la actualidad del corazón. Muchos críticos argumentan que el programa es sensacionalista y explota la vida privada de las personas para aumentar su audiencia. Sin embargo, otros defensores argumentan que Sálvame ofrece una perspectiva única en la actualidad del corazón y es un reflejo de la cultura popular.

Doloroso incidente

Marta Peñate se ha clavado el rímel en el ojo. Echarse máscara de pestañas puede convertirse en todo un 'deporte de riesgo'. Y sino, que se lo digan a la concursante de 'Gran Hermano'. La canaria ha tenido que acudir al médico con el ojo completamente rojo, inflamado y "sin poder abrirlo". Aunque todavía con "muchísimo dolor", la que fuera también concursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido públicamente su diagnóstico médico.

"Se me metió el rímel en el ojo y desde anoche no puedo abrir el ojo, me duele muchísimo. He ido la farmacia, me ha dado unas gotitas y cree que puedo tener infección, que vaya al médico. Me río por no llorar. Me pasa de todo. Parezco tuerta", comenzaba comentando en tono de humor.

"Me ha mandado gotas con antibiótico y una pomada. Si mañana no estoy mejor, tendré que ir al oftalmólogo. Todo por un rímel", se ha lamentado la que fuera participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'