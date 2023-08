Frank Cuesta ha criticado la exposición pública que se ha hecho de una "presunta" violación a la influencer Laly, que, sin embargo, no ha interpuesto denuncia a las autoridades. Ella y su pareja, el conocido streamer RickyEdit, habían publicado un vídeo en el que trataban de explicar todo lo ocurrido en los últimos días y que había revolucionado las redes sociales, ya que lo que parecía ser un caso de infidelidad que habría provocado la ruptura de la pareja, ahora resultaba ser un "presunto" caso de abuso sexual contra ella.

Aunque hace uños años no era así, ahora los streamers viven en una continua exposición pública, tanto para lo bueno como para lo malo. Y sobre todo si ocurre como con RickyEdit y Laly, dos jóvenes que trabajan en la creación de contenido y que han sido, y siguen siendo (o eso parece según comentan en el vídeo), pareja. En estos casos la visibilidad aumenta drásticamente y consiguen un séquito de seguidores que no se pierden nada de lo que hacen o dicen.

Todo el mundo daba por hecho que la pareja había terminado con la relación, y más después de que Laly publicara en Twitter unas palabras hacia RickyEdit en las que dejaba ver que le pedía perdón por una infidelidad.

Hace un par de días subieron un "teaser" al más puro estilo Hollywood en el que aparecían ambos y comentaban que iban a contar su verdad. Un día después, y en la plataforma de Twitch, ambos daban las explicaciones pertinentes a lo sucedido. En el video explican que, mientras el joven le pidió a su pareja que denunciara la "presunta" violación, fue ella la que decidió no hacerlo porque ya tenía abierta otra denuncia puesta contra su expareja por el mismo motivo y porque "mentalmente no estoy preparada para vivir otra situación así", argumentaba.

En sus declaraciones también exponen que el "presunto" violador o abusador es un amigo de la chica, y que RickyEdit, después de haber pasado una noche de pesadillas en la que "se sentía inseguro e indefenso", cogió el móvil de su pareja, donde vio conversaciones con el que luego resultaría ser el "presunto" agresor. Unas conversaciones donde había mensajes borrados de manera intencionada.

Al exponer todo esto públicamente, han provocado que haya una diversidad de opiniones, en las que ha opinado incluso Frank Cuesta. El herpetólogo y experto de la naturaleza leonés, conocido por el programa "Frank de la Jungla" y ahora por sus exitosos formatos divulgadores en internet, lleva tiempo ya en su nueva faceta de youtuber y ha querido dar su opinión acerca del tema. En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, ha cargado duramente contra la pareja recordándoles que al tener tanta viralidad deben ser un ejemplo a seguir para las generaciones más jóvenes, y que en el vídeo no hacen más que "poner excusas de que ella le puso los cuernos, pero que luego fue un abuso, y luego una violación" y que "no denunciar porque te da pereza, es algo muy grave".

Ministerio de igualdad… tome cartas en el asunto pic.twitter.com/9l7zdhKZy2 — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 19, 2023

Frank Cuesta se dirige en a RickyEdit y le dice que si realmente es verdad, que lo denuncie en comisaría, pero que no lo haga en Twitch y lo exponga de manera pública. "Dais vergüenza por decir que a tu novia la han violado, pero que no vais a denunciar porque ya tiene otro caso abierto y no ha ido bien", llega a decir Frank. Acaba pidiendo a la Fiscalía y al Ministerio de Igualdad que actúen para que se establezca cuanto antes la verdad en torno a este caso, y se encuentre a un culpable, si es que ocurrieron los hechos, o se destape la mentira, si es que fuese un invento para enmascarar una infidelidad.

El hecho es que, al haber tratado todo en cierto tono de espectáculo y promocionando el vídeo, ha desatado las dudas en torno a la historia contada por Laly y RickyEdit. Por eso hay gente que, como Frank Cuesta, los están criticando por hacer contenido de esta forma con un tema así y no denunciar ante la Policía; mientras que otros comprenden a la pareja y otorgan credibilidad a lo expuesto por Laly.