La pérdida de nuestros seres queridos es, sin duda, uno de los momentos más tristes. Y eso es lo que le ha pasado al modelo Jon Kortajarena, que se derrumbó tras sufrir una gran pérdida en su familia: "No hay palabras".

Kortajarena hizo su entrada en el mundo del modelaje en septiembre de 2003, cuando un amigo lo invitó a asistir a un evento en Barcelona. Fue allí donde se cruzó con quien eventualmente se convertiría en su agente y quien lo persuadió a explorar la industria de la moda. De esta manera, Jon tuvo su debut profesional en la pasarela Cibeles de Madrid, marcando el inicio de una exitosa carrera en la moda masculina. Originario de Bilbao y tras mudarse desde Lanzarote después de sus estudios, comenzó a viajar por el mundo, hasta que finalmente aterrizó en Nueva York, donde decidió establecerse temporalmente.

Su debut en las pasarelas de Milán y París ocurrió en la temporada de otoño de 2004, presentando las creaciones de Emporio Armani y John Galliano. Ese mismo año, se convirtió en el rostro de las campañas de Roberto Cavalli Just Cavalli y Versace, capturado por las lentes de Ellen Von Unwerth y Steven Meisel, respectivamente. Ha desfilado en las pasarelas de diseñadores de renombre como Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, John Galliano, Chanel, Jean Paul Gaultier y Missoni, lo que lo ha establecido como un favorito en el mundo de la moda, tanto en desfiles como en campañas publicitarias.

Su incursión en la televisión comenzó con un anuncio para la bebida sin azúcar Fanta Z Mediterráneo, que generó cierta controversia en Gran Bretaña y se restringió a emisiones posteriores a las 9 p. m. A lo largo de su carrera, participó en diversos proyectos audiovisuales, incluyendo colaboraciones con Guess junto a Irina Shayk, David Yurman con Kate Moss y Carolina Herrera con Gisele Bundchen.

La relación profesional con el diseñador Tom Ford se fortaleció cuando Terry Richardson lo fotografió para una campaña, consolidando una estrecha asociación. Kortajarena también se convirtió en el rostro de Lacoste durante la temporada primavera/verano 2011, inmortalizado por los fotógrafos Mert&Marcus. Otras colaboraciones notables incluyeron contratos de joyería con David Yurman, donde nuevamente compartió el lente con Kate Moss, bajo la mirada de Peter Lindbergh.

A lo largo de los años, Jon Kortajarena ha adornado numerosas portadas de revistas en todo el mundo. Su presencia gráfica se ha destacado en publicaciones como Vanity Fair, GQ, Elle, The Daily, Esquire, Icon, Behind the Blinds, Numéro, Man, L'Officiel Hommes, Vogue, Avant Garde Magazine, AugustMan, Código Único, The Row, Glass Magazine, Marie Claire, DTK MEN, Prestige, Sunday Telegraph, The Look, Revolution Magazine, Lampoon, Monsieur Magazine, Harper's Bazaar España, Glamour, S Moda - El País y Fucking Young, entre otras.

Carrera profesional

Pero más allá de su carrera profesional, el modelo también da cuenta de lo que su vida persona la través de sus redes sociales. Y en esta ocasión lo ha hecho para llorar la pérdida de su perro Ator. En una publicación de Instagram muestra varias instantáneas de su fallecida mascota y una más en las que se muestra él mismo llorando. Junto a las imágenes escribe: "Ator se ha ido y siento una pena enorme. Dieciséis años juntos. No hay palabras para explicar el impacto que ha tenido en mi vida y en la de mi familia. Gracias amigo por tanto amor, por aguantarme en las rupturas, por acompañarme cada vez que me he sentido solo, por todas las pelis que hemos visto juntos abrazaditos, por enseñar al mundo que adoptar es siempre la mejor opción, por hacer que todos los momentos contigo hayan sido más bonitos… Ahora descansa. Se que nos volveremos a encontrar. Te mando paz, luz y mucho amor. Hasta siempre amigo".

Sin duda una gran pérdida.