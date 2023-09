Preocupación por el estado de salud de Anabel Pantoja. Y es que la sobrina de la tonadillera, que lo cuenta todo a través de sus redes sociales, ha asegurado que "estoy a la espera de hacerme unos análisis", lo que ha encendido las alarmas entre sus seguidores.

Anabel se fue de su Sevilla para estudiar en Madrid y se formó como maquilladora, convirtiéndose en la asistente de su tía. Comenzó en el mundo de la televisión en el año 2011 como colaboradora de El programa de Ana Rosa en Telecinco. Continuó en televisión de la mano de Telecinco en el programa Mujeres y hombres y viceversa entre 2013 y 2016, donde ejerció de comentarista.

En 2014 fichó como concursante de Supervivientes junto a concursantes como Oriana Marzoli, Bibiana Fernández o Víctor Sandoval, siendo la segunda expulsada tras quince días de convivencia. Entre 2015 y 2017 fue también colaboradora de ¡Qué tiempo tan feliz!, mientras que en 2016 fichó como concursante de Levántate All Stars, presentado por Jesús Vázquez, ambos en Telecinco.

En 2015 comienza a colaborar en el debate de Gran Hermano 16 y en el programa de televisión diario Sálvame, en el que empieza con colaboraciones esporádicas. A medida que pasan los años, sus colaboraciones en el programa se hacen más importantes, llegando a alcanzar gran popularidad entre el público, especialmente en redes sociales, donde supera el millón de seguidores en Instagram. En 2019 se convirtió en concursante de Gran Hermano VIP, donde coincidió con rostros como Alba Carrillo, Mila Ximénez o Antonio David Flores, siendo la primera expulsada y en 2020 participa en El tiempo del descuento, llegando a la final. En septiembre de 2020 se convierte en la primera participante de Solos/Solas en Mitele Plus.

En 2018, comenzó una carrera empresarial abriendo un negocio de uñas y como diseñadora de una colección de bañadores y de la marca de joyas Lueli. Además, trabaja como influencer en redes sociales con la agencia Influgency. En 2021 comienza también con el diseño de complementos.

Posado en alta mar

Pese a no seguir con Omar Sánchez, la influencer ha hecho de las Islas Canarias su destino favorito. Tanto es así, que ha aprovechado los últimos coletazos de su descanso estival para desplazarse hasta Gran Canaria y disfrutar de sus aguas a bordo de un yate. Un momento en el que ha querido deshacerse de la parte superior de su bikini para posar frente a las cámaras en topless, eso sí, respetando la política de Instagram a la hora de tapar uno de sus pezones con un emoji de cangrejo para que no le eliminen la publicación.

Estado de salud

Susana Molina, ganadora de 'Gran Hermano 14' e íntima amiga de Anabel Pantoja, ha sorprendido a sus seguidores al desvelar que padece una enfermedad rara, además de compartir el tratamiento para hacerle frente.

La también exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' ha exprimido al máximo su verano con diversos viajes: Galicia, Mallorca y Grecia. Precisamente en este último destino es donde la influencer ha revelado que padece IMO (Intestinal Methanogen Overgrowth), una una alteración de la microbiota intestinal que se caracteriza por un exceso de producción de metano en el intestino debido a la presencia de bacterias.

A comienzos de verano, Susana ya había advertido de que se estaba sometiendo a diversas pruebas médicas: "Me están haciendo muchas pruebas y no puedo comer muchos alimentos, así que mi madre me ha dado una receta para hacer una especie de pan que solo lleva huevo y atún", comentaba.

Ahora que ya tiene el diagnóstico definitivo, Molina ya conoce que para su eliminación debe seguir las recomendaciones médicas, ya que es importante usar un antibiótico específico y seguir a rajatabla una dieta restrictiva.