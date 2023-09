Dura confesión de Marta Peñate. La tertuliana y creadora de contenido en redes ha hecho una íntima revelación sobre su estado de salud. Tras tiempo preparándose para someterse a un tratamiento de fertilidad, Peñate ha confesado hoy cuáles son los motivos que le impiden ser madre.

Marta Peñate se convirtió en una figura pública en 2015, cuando se unió al elenco de "Gran Hermano" 16. En esa temporada, todos los concursantes tenían un secreto que guardar, y entre ellos estaban Sofía Suescun, Suso Álvarez y Maite Galdeano. Peñate terminó en la quinta posición en una temporada en la que tenía una gran ventaja: estaba al tanto de todos los secretos de sus compañeros.

Su carisma y habilidades para la televisión quedaron patentes en el programa, lo que le valió un lugar en la segunda temporada de "La isla de las tentaciones", que se grabó durante la pandemia. Entró con su pareja de 11 años, Lester Duque, pero ambos terminaron tomando caminos separados.

Posteriormente, participó en el popular "reality" español "Supervivientes". En la edición de 2022, terminó en segundo lugar en una temporada ganada por Alejandro Nieto y que también contó con la participación de Nacho Palau, Anabel Pantoja, Yulen Pereira y Kiko Matamoros.

Desde entonces, Marta Peñate ha sido una colaboradora frecuente en programas de Telecinco. Esta exposición le ha proporcionado una gran visibilidad, lo que le ha permitido establecerse como una "influencer".

"En su momento hice público que a causa del virus del papiloma me tuvieron que quitar un trocito del cuello del útero", comenzó explicando Peñate, que prosiguió: "A mis 32 años me descubrieron que tenía otro cuello del útero (cosa que nunca me habían dicho) y que ese cuello tenía el virus y células anormales. El otro cuello todo bien, porque siempre me hice mis revisiones".

Tal y como ella misma afirma, aquello despertó gran curiosidad entre sus "followers". "Me escribisteis muchas súper preocupadas porque también teníais que pasar por lo mismo. Contaros que cuando me lo dijeron me preocupé mucho y me entró miedo, ya que no era un gran diagnóstico...", relató.

Eso sí, no todo son malas noticias. "Hoy por hoy ya no tengo el virus, me puse las dos primeras vacunas, reduje tabaco a más de la mitad y me ha dado negativo. Quiero contar esto porque yo desconocía lo que podía llegar a producir el virus del papiloma y, desgraciadamente, hay varios tipos que pueden llegar a conllevar resultados más graves. Con esto quiero transmitiros la importancia de hacernos revisiones, y también la importancia de las vacunas. Este virus es muy habitual, así que por favor: revisiones".

Asimismo, Peñate explicó en qué punto se encuentra: "Ahora me falta hacerme la última colposcopia y ver que ya no tengo células anormales. Estoy feliz".